Pepsi kapağından savaş uçağı kazanmıştı: Yıllar sonra hediyesine kavuştu
Pepsi'nin 1996 yılındaki reklamında yer alan savaş uçağını gerçekten kazanabileceğini düşünerek şirketi mahkemeye veren John Leonard'ın hikayesi yıllar sonra yeniden gündem oldu. Davayı kaybeden Leonard, 30 yıl sonra hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
1996 yılında Pepsi, sadakat programı Pepsi Points kapsamında düzenlediği kampanyayı tanıtmak için dikkat çeken bir reklam yayımladı. Reklamda tüketicilerin topladıkları puanlarla güneş gözlüğü, mont ve çeşitli promosyon ürünleri kazanabilecekleri anlatılırken, final sahnesinde bir öğrencinin Harrier savaş uçağıyla okula geldiği gösterildi. Ekranda ise uçağın 7 milyon Pepsi Puanı karşılığında alınabileceği yazıyordu.
Pek çok kişi bunu mizahi bir reklam unsuru olarak değerlendirirken, Seattle'da yaşayan üniversite öğrencisi John Leonard reklamı ciddiye aldı.
Şirketi mahkemeye verdi
Leonard, Pepsi'nin kuralları doğrultusunda ek puan satın alabileceğini fark etti. Yatırımcıların da desteğiyle gerekli 7 milyon puanı toplayarak savaş uçağını talep etti.
Ancak Pepsi, reklamdaki Harrier savaş uçağının gerçek bir ödül olmadığını ve bunun yalnızca mizahi bir anlatım amacı taşıdığını belirterek talebi reddetti.
Taraflar mahkemelik olurken, mahkeme Pepsi'yi haklı buldu. Kararda, makul bir kişinin bir meşrubat kampanyasında askeri bir savaş uçağının gerçekten ödül olarak verileceğine inanmayacağı ifade edildi.
Hikayesi belgesel oldu
John Leonard'ın açtığı dava, yıllar içinde reklam ve pazarlama dünyasının en dikkat çeken hukuki mücadelelerinden biri haline geldi. Olay daha sonra "Pepsi, Where's My Jet?" adlı Netflix belgeseline de konu oldu.
30 yıl sonra sürpriz ödül geldi
Leonard savaş uçağına hiçbir zaman sahip olamadı. Ancak 2026 yılında ABD'li havayolu şirketi Frontier Airlines, hikâyeye farklı bir son yazdı.
Şirket, Super Bowl kampanyası kapsamında Leonard'ın topladığı 7 milyon Pepsi Puanı'nı 7 milyon Frontier Miles'a dönüştürdü. Bu ödül, Leonard'a fiilen ömür boyu ücretsiz uçuş imkânı sağlayacak.
Kampanya kapsamında hazırlanan reklam filminde Leonard'a sembolik olarak bir Airbus A320neo uçağının anahtarları da teslim edildi.
"Bu ödül daha kullanışlı"
Bugün 50'li yaşlarında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan John Leonard, aldığı ödülün savaş uçağından çok daha anlamlı olduğunu söyledi.
Leonard, askeri bir savaş uçağını kullanmanın ve bakımını üstlenmenin neredeyse imkânsız olacağını belirterek, ücretsiz uçuş millerinin ise ailesiyle birlikte gerçekten değerlendirebileceği bir ödül olduğunu ifade etti. Böylece yaklaşık 30 yıl önce başlayan ilginç hikâye, beklenmedik bir şekilde mutlu sonla tamamlanmış oldu.