Pepsi kapağından savaş uçağı kazanmıştı: Yıllar sonra hediyesine kavuştu

1996 yılında Pepsi, sadakat programı Pepsi Points kapsamında düzenlediği kampanyayı tanıtmak için dikkat çeken bir reklam yayımladı. Reklamda tüketicilerin topladıkları puanlarla güneş gözlüğü, mont ve çeşitli promosyon ürünleri kazanabilecekleri anlatılırken, final sahnesinde bir öğrencinin Harrier savaş uçağıyla okula geldiği gösterildi. Ekranda ise uçağın 7 milyon Pepsi Puanı karşılığında alınabileceği yazıyordu.

Pek çok kişi bunu mizahi bir reklam unsuru olarak değerlendirirken, Seattle'da yaşayan üniversite öğrencisi John Leonard reklamı ciddiye aldı.