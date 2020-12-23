Perakende sektörü yeni yıldan umutlu
Perakende analitiği şirketi REM People, 2020 Perakende Almanağı'nda perakende sektörünün 2020 yılını anlattı.
REM People'a göre yıla hızlı başlayan perakende sektörü mart ayında salgınla tanışırken, kısa süre stok sıkıntısı yaşandı. Gıda perakendesi kendini hızla toparlarken, temkinli geçen ilk karantina döneminin ardından ikinci dalgaya daha hazırlıklı girildi.
E-ticaretle online dünyaya hızlı ayak uyduran tüketicilerle birlikte perakendeciler 2021’e aşı umuduyla girmeye hazırlanıyor.
İşte perakende sektörünün 2020 yolculuğu...
İlk çeyrek umutlu başladı
Perakende sektörü küresel krizle ve kurlarla savaştı ancak 2020’nin ilk 3 ayını her şeye rağmen hızlı geçirdi. Sektör tüm zorluklara rağmen hiçbir zaman Covid-19 salgını kadar ağır bir yıkımla karşılaşmadı. Toplamda 1.4 trilyon liralık büyüklüğe sahip Türkiye perakende pazarı her şeyden habersiz yılı yüzde 10’luk büyüle ile kapatmayı planlıyordu.