Petrol 103 dolardan 106 dolara çıktı: Düşüş neden tutmadı?
Brent petrol 12 Ekim sabahı 103 dolara kadar geriledikten sonra günü 106,65 dolardan tamamladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve artan taşıma maliyetleri, Rusya'dan motorin geleceği beklentisinin yarattığı rahatlamayı gölgede bıraktı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Brent petrol, 12 Ekim sabahında 103,18 dolara kadar çekildi. Ancak düşüş uzun sürmedi ve fiyat günü yüzde 1,8 yükselişle 106,65 dolardan tamamladı. ABD tipi WTI petrol de 93,74 dolara çıktı. 13 Ekim'in ilk saatlerinde Brent 106,04 dolara gerilese de önceki sabaha göre yüksek düzeyini koruyordu. Kısa sürede değişen bu görünümün arkasında, ek yakıt arzına ilişkin beklentilerle Orta Doğu'daki güvenlik risklerinin çatışması bulunuyor.
Düşüşü başlatan motorin beklentisi
Haftanın ilk saatlerinde petrolü aşağı çeken gelişme, Rusya'dan küresel piyasaya ilave motorin gönderileceğine ilişkin açıklamalardı. ABD'nin Rus motorinine ilişkin bazı işlemlere geçici izin vermesi, yakıt arzındaki sıkışıklığın hafifleyebileceği beklentisi doğurdu.
Ancak beklenen sevkiyatların duyurulması, yakıtın fiilen teslim edildiği anlamına gelmiyor. Piyasada ilk rahatlama etkisi kısa sürdü; arzın ne zaman ve ne kadar artacağı sorusu açık kaldı.
Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulabileceği açıklamaları da ilk anda petrolü baskıladı.
Ancak Ukrayna yönetimi saldırıların sürdüğünü duyurdu. Moskova'nın ateşkesi resmen teyit ettiği bir açıklama da doğrulanamadı. Bu nedenle petrol piyasası, olası bir uzlaşmayı gerçekleşmiş ve uygulanmaya başlamış bir anlaşma olarak fiyatlayamadı. Enerji arzını rahatlatacak somut bir değişiklik yerine belirsizlik öne çıktı.
Suudi Arabistan'da Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı 11 Ekim'de yeniden hedef alındı. Ülkenin sivil havacılık otoritesi saldırının yaralanmalara yol açtığını ve tesislerde güvenlik incelemesi yapıldığını duyurdu.
Aynı gün Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı da açıklandı. Bu olaylar doğrudan petrol üretiminin durduğu anlamına gelmiyor; ancak bölgedeki güvenlik riskini büyüterek fiyatlara yansıyan tedirginliği artırıyor.
Orta Doğu'da petrol tankerlerini hedef alan olaylar da hafta sonundan itibaren enerji piyasasının gündemindeydi.
Tankerlere yönelik saldırı haberleri, üretim sürse bile petrolün güvenli biçimde taşınmasının ayrı bir sorun olduğunu yeniden gösterdi. Özellikle bölgeden yapılan sevkiyatlarda güvenlik koşulları, teslimat süresi ve sigorta masrafları fiyatların bir parçası hâline geliyor. Bu yüzden petrol piyasası yalnızca üretim miktarındaki değişimlere tepki vermiyor.
OPEC+ maliyetin boyutunu açıkladı
OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin bakanları, 12 Ekim'deki toplantılarının ardından enerji taşımacılığında maliyetlerin olağanüstü yükseldiğini açıkladı.
Ortak değerlendirmede, sevkiyat ve sigorta giderlerinin ürün değerinin üçte birini aşan seviyelere ulaştığı belirtildi. Bakanlara göre bu durum ham petrol ve rafine ürünlerin zamanında taşınmasını zorlaştırırken hem üreticilerin hem tüketicilerin maliyetlerini artırıyor. Petrol fiyatındaki baskının tek kaynağı varil bedeli değil.
Ham petrol ile pompada satılan motorin aynı piyasanın ürünü olsa da fiyatları birebir aynı yönde ve aynı hızda hareket etmiyor.
Rafineri kapasitesi, mevcut motorin stoku, ithalat ve taşımacılık giderleri rafine ürün fiyatlarını ayrıca etkiliyor. Bu nedenle Rusya'dan ek motorin tedariki beklentisi, ham petrolün tamamında kalıcı bir düşüş sağlamadı. 12 Ekim'de görülen hareket, ham petrol arzı ile motorin arzına ilişkin beklentilerin birbirinden farklılaşabildiğini gösterdi.
Brent petrolün yeniden yükselmesi, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet baskısını artırabilecek bir gelişme.
Ancak bu hareket tek başına benzin veya motorine zam kararı alındığı anlamına gelmiyor. Pompa fiyatlarında döviz kuru, rafine ürünün uluslararası fiyatı ve vergi yapısı da etkili oluyor. Dolayısıyla 12 Ekim'deki yükselişin Türkiye'ye etkisi, yalnızca Brent petrolün kapanışından hareketle kesin bir tutara dönüştürülemez.