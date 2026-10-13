Petrol 103 dolardan 106 dolara çıktı: Düşüş neden tutmadı?

Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulabileceği açıklamaları da ilk anda petrolü baskıladı.

Ancak Ukrayna yönetimi saldırıların sürdüğünü duyurdu. Moskova'nın ateşkesi resmen teyit ettiği bir açıklama da doğrulanamadı. Bu nedenle petrol piyasası, olası bir uzlaşmayı gerçekleşmiş ve uygulanmaya başlamış bir anlaşma olarak fiyatlayamadı. Enerji arzını rahatlatacak somut bir değişiklik yerine belirsizlik öne çıktı.