Petrol akışı normale döndü, fiyatlar değişmedi: İşte perde arkasındaki neden

Ham petrol toparlandı, akaryakıtta tablo farklı

Piyasadaki en önemli sorunlardan biri ise ham petrol ile rafine petrol ürünlerinin arzındaki büyük fark olarak öne çıkıyor.

Kpler verilerine göre eylülde Körfez bölgesinden günlük yaklaşık 16,5 milyon varil ham petrol çıkarken benzin, motorin ve diğer rafine petrol ürünlerinin günlük sevkiyatı yaklaşık 677 bin varilde kaldı. Savaş öncesinde bu miktar günlük yaklaşık 3,6 milyon varil seviyesindeydi.



