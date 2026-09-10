Petrol artarken yatırımda fırsat nerede? UBS öne çıkabilecek sektörleri sıraladı
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, UBS'nin beklentilerini yeniden şekillendirdi. Banka, ABD-İran çatışmalarının enerji arzını tehdit ettiği, stokların azaldığı ve Çin'in ithalatının toparlandığı ortamda Brent petrol tahminlerini yukarı çekti. UBS, raporda, artan enerji maliyetlerinin hisse senedi ve tahvil piyasalarına olası etkileri de ele alırken portföyleri çeşitlendirebilecek yatırım alanlarını ve yeni dönemde öne çıkabilecek sektörleri sıraladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
UBS, petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdiği 9 Eylül tarihli raporunda, Brent petrolün yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkarak temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Banka, ABD-İran askeri çatışmalarının enerji arzı üzerindeki tehdidini sürdürdüğüne dikkat çekti.
Petrol stoklarındaki azalma ve arzdaki sıkışıklığı değerlendiren UBS, bu görünüm doğrultusunda fiyat beklentilerini yukarı çekti. Brent için yıl sonu tahmini 85 dolardan 95 dolara, Mart 2027 tahmini ise 80 dolardan 90 dolara yükseltildi.
Petrol stokları azalırken Çin'in ithalatı toparlandı
Raporda, fiyatlardaki yükselişin fiziksel arzdaki daralmayla uyumlu olduğu kaydedildi. Denizde depolanan petrol stokları iki ayda 150 milyon varil azalırken Körfez'den yapılan ihracat çatışma öncesindeki seviyelerin altında kaldı.
Aynı dönemde Çin'in ham petrol ithalatında toparlanma görüldü. Haziranda günlük 7,15 milyon varil olan ithalat, ağustosta yaklaşık 9 milyon varile ulaştı. UBS, bu artışın yüksek fiyatlara rağmen talebin güçlendiğini gösterdiğini belirtti.
Yeni beklentiler mevcut fiyatın altında
Banka, güncellediği her iki tahminin de mevcut spot fiyatın altında, ilgili dönemlere ait vadeli işlem fiyatlarının ise üzerinde bulunduğunu vurguladı.
UBS'ye göre Brent'in 100 doları aşması piyasalar açısından psikolojik önem taşıyabilir. Ancak yatırım görünümünde kâr büyümesi ve yapısal yatırımlar daha belirleyici olmaya devam ediyor.
Enerji maliyetlerine karşı emtiayla çeşitlendirme
UBS, yükselen enerji maliyetlerinin hisse senedi ve tahvil getirileri üzerinde baskı oluşturması durumunda, farklı emtialara yapılan yatırımların portföyleri çeşitlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtti.
Banka, enerji güvenliğine duyulan ihtiyacın; yapay zekâ, elektrifikasyon ve büyüyen elektrik talebiyle birlikte enerji altyapısı, sanayi ekipmanları, bakır ve alüminyum yatırımlarına destek sağlayabileceğini değerlendirdi.
Bu doğrultuda yapay zekâ ve teknoloji odaklı yatırımların elektrik, enerji kaynakları ve bunlarla bağlantılı sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi önerildi. ABD ve Avrupa enerji sektörleri için "nötr" görüşünü sürdüren UBS, petrol sahası hizmetlerinde ise seçici yatırım fırsatlarına işaret etti.
Sağlık sektörü savunmacı özellikleriyle öne çıkabilir
UBS, yüksek enerji maliyetlerine karşın küresel hisse senedi piyasalarında yükselişin devam edebileceği beklentisini paylaştı. Enerji fiyatlarının yarattığı baskının ağırlaşması halinde ise ABD ve Avrupa'daki sağlık sektörlerinin savunmacı nitelikleriyle öne çıkabileceği belirtildi.
Banka, Avrupa'da tercih ettiği sektörleri sanayi, bankacılık ve bilgi teknolojileri olarak sıraladı.