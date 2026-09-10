Petrol artarken yatırımda fırsat nerede? UBS öne çıkabilecek sektörleri sıraladı

Bu doğrultuda yapay zekâ ve teknoloji odaklı yatırımların elektrik, enerji kaynakları ve bunlarla bağlantılı sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi önerildi. ABD ve Avrupa enerji sektörleri için "nötr" görüşünü sürdüren UBS, petrol sahası hizmetlerinde ise seçici yatırım fırsatlarına işaret etti.