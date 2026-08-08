Petrol fiyatları daha da yükselecek mi? İki bankadan kritik tahmin
ABD ile İran arasındaki çatışmanın beşinci ayına girmesi, küresel petrol piyasalarındaki beklentileri değiştirdi. Citi, çözüm sürecinin uzaması ve arz risklerinin devam etmesi nedeniyle üçüncü çeyrek Brent petrol tahminini yukarı yönlü revize etti. Brent haftayı 83 doların üzerinde tamamlarken Goldman Sachs da kısa vadede yüksek fiyatların sürebileceğine işaret etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Citi, ABD ile İran arasında beş aydır devam eden çatışmanın çözümüne ilişkin sürecin uzamasının ardından Brent petrol beklentisini yukarı yönlü revize etti.
Banka, üçüncü çeyrekte Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin tahminini 75 dolardan 80 dolara çıkardı.
Bununla birlikte iki ülke arasındaki çatışmanın ilerleyen dönemde çözüme kavuşacağı beklentisini korudu.
Uzun vadeli tahminler değiştirilmedi
Citi, kısa vadeli tahminindeki artışa rağmen 2026’nın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentisinde değişikliğe gitmedi.
Banka, Brent petrolün bu dönemde ortalama 70 dolar seviyesinde bulunacağını öngörüyor.
2027 yılının tamamı için belirlenen varil başına 65 dolarlık ortalama fiyat tahmini de korundu.
Brent haftayı 83 doların üzerinde tamamladı
Küresel petrol piyasalarında 7 Ağustos Cuma gecesi işlemlerin tamamlanmasıyla Brent ham petrol, varil başına 83,20-83,50 dolar aralığında kapanış yaptı.
ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise haftanın son işlem gününü 78,10-78,20 dolar bandında tamamladı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD-İran çatışmasının çözümüne yönelik sürecin uzaması ve müzakerelere ilişkin belirsizlikler etkili oldu.
Goldman Sachs 80-90 dolar aralığını işaret etti
Goldman Sachs da hafta başında yayımladığı tahmininde Brent petrolün kısa vadede 80-90 dolar bandında kalabileceğini belirtti.
Banka, fiyatların bu aralıkta kalacağı öngörüsünü yeni bir ABD-İran nükleer anlaşmasının teyit edilmesine veya saldırıların şiddetlenmesine bağladı.