Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, tanker trafiğinin Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de devam ettiğini ancak yükselen güvenlik risklerinin navlun ve sigorta maliyetlerini artırdığını belirtti. Sachdeva, bu durumun petrol fiyatlarına önemli bir jeopolitik risk primi eklediğini kaydetti.