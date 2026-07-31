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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç

Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın artmasıyla geriledi. Brent petrol yüzde 1,2 düşüşle 88 dolara, WTI ise yüzde 1,8 kayıpla 82,09 dolara indi. Günlük geri çekilmeye karşın her iki gösterge de temmuz ayını yaklaşık yüzde 20 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 1

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde kayda değer ilerleme sağlanamamasına rağmen kritik deniz güzergâhlarındaki sevkiyatın artmasıyla cuma günü düşüş gösterdi.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 2

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 değer kaybederek varil başına 88 dolara indi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 1,50 dolar, yani yüzde 1,8 düşüşle 82,09 dolardan işlem gördü.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 3

Temmuzda yüzde 20'lik yükselişe hazırlanıyor

Günlük kayıplara rağmen Brent ve WTI'ın temmuz ayını yaklaşık yüzde 20 yükselişle tamamlaması bekleniyor.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 4

ING analisti Daniel Hynes, Orta Doğu'da artan gerilimin Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen petrol sevkiyatındaki toparlanma işaretleriyle dengelendiğini belirtti. Hynes, bu görünümün fiyatlar üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade etti.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 5

Hürmüz petrol piyasasının odağında

Küresel ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı savaşı başlatmasından bu yana piyasaların yakından takip ettiği başlıca güzergâhlar arasında bulunuyor.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 6

Boğazdaki sevkiyatın artması arz endişelerini azaltırken ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 7

Suudi Arabistan deniz koalisyonu kurmayı planlıyor

Suudi Arabistan; Bab el-Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde savunma iş birliğini artırmak amacıyla çok uluslu bir deniz güvenliği koalisyonuna öncülük etmeyi hedefliyor.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 8

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cibuti, Mısır, Pakistan, Sudan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin girişime destek verdiğini açıkladı.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 9

Navlun ve sigorta maliyetleri yükseldi

İran destekli Husiler, geçen hafta Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek Hürmüz Boğazı'na alternatif olan Kızıldeniz rotasındaki petrol ihracatını tehdit etmişti.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 10

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, tanker trafiğinin Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de devam ettiğini ancak yükselen güvenlik risklerinin navlun ve sigorta maliyetlerini artırdığını belirtti. Sachdeva, bu durumun petrol fiyatlarına önemli bir jeopolitik risk primi eklediğini kaydetti.

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Petrol fiyatlarında iki farklı tablo: Günlük düşüş, aylık güçlü kazanç - Resim: 11
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