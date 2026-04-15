Petrol fiyatlarında yön belirsiz: Dev bankadan dikkat çeken uyarı!
Goldman Sachs, Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde 2026 petrol fiyatı beklentilerini sabit tutarken, risklerin yönüne dikkat çekti. Brent için 83 dolar, WTI için 78 dolar tahminini koruyan banka, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki akışların fiyatlar açısından belirleyici olacağını vurguladı. Akışların ciddi şekilde azalması yukarı yönlü risk yaratırken, zayıf talep ve düşük üretim kesintilerinin ise fiyatları sınırlayan unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.
Orta Doğu'daki gerilim petrol piyasalarında belirleyici olmaya devam ederken, Goldman Sachs fiyat görünümüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Banka, 2026 yılına ilişkin fiyat beklentilerini değiştirmezken, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin piyasalar açısından kritik risk unsuru olmaya devam ettiğine işaret etti.
Banka, Brent petrol için varil başına 83 dolar, Batı Teksas ham petrolü için ise 78 dolar ortalama fiyat tahminini değiştirmedi.
Goldman Sachs, fiyat tahminlerine yönelik en büyük yukarı yönlü riskin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışlarında yaşanabilecek kesintiler olduğunu belirtti.
Boğazdan geçen petrol miktarının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 10'una, yani günlük 2,1 milyon varile kadar gerilediği tahmin ediliyor.
ABD Donanması'nın İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukayı başlatmasının, özellikle İran bağlantılı tankerlerin yoğunluğu nedeniyle fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdığı ifade edildi.
Üretim kesintileri beklentilerin altında kaldı
Buna karşın Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin beklentilerin altında kalması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Banka, mart ayında Basra Körfezi'nde günlük ortalama 8 milyon varillik üretim kaybı öngörüyor. Bu rakam, OPEC verilerine yakın olsa da Uluslararası Enerji Ajansı'nın 10 milyon varillik tahmininin altında bulunuyor.
ABD ile İran arasında ateşkes ilan edilmesi ve kısa vadede barış anlaşması ihtimalinin güçlenmesi de jeopolitik risk primini düşürerek fiyatları sınırlayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.
Petrol stoklarındaki erime yavaşladı
Goldman Sachs, küresel petrol stoklarındaki azalış hızının belirgin şekilde yavaşladığına dikkat çekti. Buna göre haftalık stok erimesi, ay başından bu yana günlük yaklaşık 7 milyon varilden 2 milyon varile geriledi.
Talep tarafında zayıflama sinyali
Banka ayrıca, nisan ayında nafta talebinin şubat ayına kıyasla günlük yaklaşık 1,3 milyon varil daha düşük gerçekleşmesini bekliyor. Jet yakıtı talebinin ise mevcut trendin günlük yaklaşık 0,5 milyon varil altında kalacağı öngörülüyor.