Petrol için korkutan tahmin: 110 doların üzeri gündemde
ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksayabileceği endişesi, petrol fiyatlarını art arda dördüncü işlem gününde yükseltti. Brent petrol 85 doların, WTI ise 80 doların üzerine çıkarken, analistler çatışmanın büyümesi halinde fiyatlarda yeni bir sıçrama yaşanabileceğini belirtti.
Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılarının bölgede geniş çaplı çatışma riskini artırması ve Hürmüz Boğazı'nda arz kesintisi endişelerini güçlendirmesiyle perşembe günü yükselişini sürdürdü.
Böylece petrol, art arda dördüncü işlem gününde de değer kazandı.
ABD, İran'daki askeri hedefleri vurdu
ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını çarşamba günü yeniden devreye almasının ardından ülkenin kıyı savunma sistemleri ile füze tesislerini hedef aldı.
İran yönetimi ise ABD ile "varoluşsal bir savaş" içinde olduğunu açıklayarak bölgedeki enerji ihracatını daha fazla sınırlandırabileceği mesajını verdi.
Brent 85 doların üzerine çıktı
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,4 artışla varil başına 85,28 dolara yükseldi. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 değer kazanarak 80,02 dolardan işlem gördü.
Her iki petrol göstergesi de çarşamba günü yaklaşık yüzde 0,3 yükselmiş, salı günü ulaştıkları yaklaşık bir aylık zirvelere yakın seviyelerde kalmıştı.
Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, "Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte alımlar öne çıkıyor" dedi.
Kikukawa, "Komşu ülkelerin arabuluculuk çabaları sürüyor ve piyasalardaki genel beklenti tam kapsamlı bir savaşın olası olmadığı yönünde. Ancak çatışmanın seyrine bağlı olarak WTI petrolün varil fiyatı 85-87 dolar seviyelerine yükselebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Hürmüz Boğazı'nda arz endişesi
Petrol fiyatlarındaki haftalık yükselişte, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatında yaşanabilecek daha büyük kesintilere ilişkin kaygılar etkili oldu.
Savaş öncesinde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte biri bu güzergâhtan gerçekleştiriliyordu.
İran ile ABD arasındaki çatışmaların geçen hafta yeniden şiddetlenmesi, haziran ayında aylar süren çatışmaların ardından sağlanan kırılgan ateşkesi de zayıflattı.
Babülmendep Boğazı için yeni risk
Analistler, İran'ın Yemen'deki Husi müttefikleri aracılığıyla Kızıldeniz'e açılan Babülmendep Boğazı'nı kapatabileceği yönünde sinyal verdiğine dikkati çekiyor.
Böyle bir gelişmenin Washington'a karşı yeni bir cephe oluşturabileceği ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip iki geçiş noktasını aynı anda riske atabileceği belirtiliyor.
Goldman Sachs'tan 110 dolar tahmini
Goldman Sachs, Körfez bölgesinden yapılan petrol ihracatındaki toparlanmanın gecikmesi halinde Brent petrolün dördüncü çeyrekte varil başına 110 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.
Banka, bölgedeki gerilimin azalması ve üretimin tahminlerden daha hızlı toparlanması durumunda ise petrol fiyatlarının yıl sonuna doğru 60 dolar seviyelerine gerileyebileceğini bildirdi.
ABD'nin petrol stokları azaldı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 10 Temmuz'da sona eren haftada ülkenin ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil gerilediğini açıkladı.
Piyasa analistleri, stoklarda 2,6 milyon varillik düşüş yaşanmasını bekliyordu.