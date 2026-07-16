Petrol için korkutan tahmin: 110 doların üzeri gündemde

Hürmüz Boğazı'nda arz endişesi

Petrol fiyatlarındaki haftalık yükselişte, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatında yaşanabilecek daha büyük kesintilere ilişkin kaygılar etkili oldu.

Savaş öncesinde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte biri bu güzergâhtan gerçekleştiriliyordu.