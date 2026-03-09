Petrol krizine kim ne kadar dayanabilir? Asya ülkelerinin stok ve rafineri kapasitesi belli oldu

Japonya’nın stratejik petrol rezervlerinden salım yapabileceğine dair söylentiler bulunduğunu belirten Falakshahi, Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ın rezervlerinin ithalatı karşılayabilecek gün sayılarında büyük farklılıklar olduğunu belirtti.

Çin’in 170, Japonya’nın 132, Güney Kore’nin 33 ve Hindistan’ın 11 gün yetecek rezervi bulunduğunu ifade eden Falakshahi, şu aşamada koordineli bir rezerv salımının olası görünmediğini, ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin ilerleyen dönemde böyle bir adım atabileceğini söyledi.

IEA Başkanı Fatih Birol ise şimdilik böyle bir ihtiyacın bulunmadığını kaydetti.