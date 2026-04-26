Petrol krizini fırsata dönüştürdü: Dünya arz sorunu yaşarken onlar açığı kapattı

Uzmanlara göre Hindistan, Nisan ayına kadar teslim edilmek üzere yaklaşık 60 milyon varil ek Rus petrolü satın aldı. ABD’nin muafiyeti bir ay daha uzatması, Hint rafinerilerine zaman kazandırdı. Yaşananlar, Rusya’nın gelirlerini sınırlamaya çalışan Ukrayna tarafından her ne kadar eleştirilse de, piyasada arzın korunmasına katkı sağladı.