Petrol krizini fırsata dönüştürdü: Dünya arz sorunu yaşarken onlar açığı kapattı
Orta Doğu’daki gerilim petrol akışını sekteye uğratırken, dünyanın en büyük ithalatçılarından Hindistan tedarik açığını Rusya, Afrika ve Venezuela’dan yaptığı alımlarla kapattı.
Küresel enerji piyasaları Orta Doğu’daki gerilimle sarsılırken, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan tedarik açığını kapatmak için rotasını değiştirdi. Analistlere göre Yeni Delhi yönetimi, Rusya’dan alımları artırırken Afrika, İran ve Venezuela gibi alternatif kaynaklara yönelerek arz şokunu sınırlamayı başardı.
Hindistan normal şartlarda petrolünün yaklaşık yarısını Hürmüz Boğazı üzerinden temin ediyor. Ancak ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından bu kritik geçiş noktasındaki tanker trafiği ciddi şekilde azaldı.
En kırılgan ülke konumundaydı
Yüksek ithalat bağımlılığı ve Çin’e kıyasla sınırlı petrol rezervleri, Hindistan’ı olası fiyat şoklarına karşı en kırılgan ülkelerden biri haline getiriyor.
Rus petrolüne yöneldi, krizi yaşamadı
Yaşanan arz daralmasına rağmen Hindistan, komşu ülkelerde görülen yakıt sıkıntılarını henüz yaşamadı. Gemi takip verileri ve ithalat istatistikleri, açığın önemli ölçüde Rus petrolüyle kapatıldığını gösteriyor.
Enerji veri şirketi Kpler’e göre Hindistan, Mart ayında Rusya’dan günlük yaklaşık 1,98 milyon varil petrol ithal etti. Bu rakam önceki iki aya kıyasla yüksek bir alıma işaret ediyor. Analistler, yükselişte ABD’nin Mart ayında denizde bulunan Rus petrolü için verdiği geçici muafiyetin etkili olduğunu belirtiyor.
60 milyon varillik ek alım
Uzmanlara göre Hindistan, Nisan ayına kadar teslim edilmek üzere yaklaşık 60 milyon varil ek Rus petrolü satın aldı. ABD’nin muafiyeti bir ay daha uzatması, Hint rafinerilerine zaman kazandırdı. Yaşananlar, Rusya’nın gelirlerini sınırlamaya çalışan Ukrayna tarafından her ne kadar eleştirilse de, piyasada arzın korunmasına katkı sağladı.
Afrika, İran ve Venezuela devrede
Hindistan yalnızca Rusya’ya yönelmekle kalmadı, aynı zamanda alternatif kaynakları da devreye aldı. Angola’dan ithalat mart ayında günlük 327 bin varile çıkarak yaklaşık üç kat arttı. Nijerya’dan sevkiyatlar da yükseliş gösterdi. Nisan itibarıyla İran’dan günlük 276 bin varil, Venezuela’dan ise 137 bin varil petrol gelmeye başladı.
Petrol ithalatı yine de geriledi
Tedarik çeşitliliğine rağmen Hindistan için tablo kolay değil. Ülkenin toplam petrol ithalatı mart ayında günlük 5,2 milyon varilden 4,5 milyon varile geriledi. Öte yandan fiyat baskısı da artıyor. Nisan ayı sevkiyatlarının Brent petrolüne göre varil başına 5 ila 15 dolar daha pahalıya alındığı belirtiliyor.
Zamlar pompaya yansıtılmadı
Hindistan’da devlet, artan maliyetlere rağmen pompa fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Hükümet, tüketiciyi korumak için akaryakıt vergilerini düşürürken kamuya ait enerji şirketleri zarar ediyor.
Bazı analistler, eyalet seçimlerinin ardından litre başına yaklaşık 28 rupi (30 cent) zam yapılabileceğini öngörüyor. Ancak petrol bakanlığı, yakın vadede fiyat artışı planlanmadığını açıkladı.