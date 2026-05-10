Petrol neden 150 doları görmedi? Citi'ye göre piyasayı frenleyen 3 neden
Hürmüz Boğazı'nda devam eden aksamalara, Orta Doğu'da yükselen tansiyona ve arz güvenliğine yönelik endişelere rağmen petrol fiyatlarının 150 dolar seviyesine ulaşmaması piyasalarda dikkat çekti. Son dönemde 125 doların üzerine çıkan Brent petrolün yeniden geri çekilmesi, yatırımcıların risk algısındaki değişimi gündeme taşıdı. Citigroup analistleri, fiyatlardaki sert hareketlerin arkasındaki dinamikleri değerlendirirken, piyasaların neden beklenen kadar güçlü bir yükseliş yaşamadığını analiz etti. Banka ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin petrol tahminlerini de paylaştı.
Küresel enerji piyasalarında tansiyonun yükseldiği, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamaların arz güvenliğini tehdit ettiği bir dönemde, korkulan "150 dolarlık petrol" senaryosu henüz gerçekleşmedi.
Citigroup (Citi) analistleri, piyasalarda yaşanan sert geri çekilmenin arkasındaki kritik faktörleri masaya yatırdı.
Fiyatlardaki sert düşüşün arka planı
Brent petrolün varil fiyatı kısa bir süre önce 125-126 dolar bandına kadar tırmanarak yatırımcıları tedirgin etmişti. Ancak arz risklerine yönelik beklentilerin değişmesi ve talebin zayıfladığına dair gelen verilerle birlikte fiyatlar, kontrat dönemlerine göre 100-114 dolar aralığına kadar geriledi.
Citi, son bir haftalık süreçte yaşanan yaklaşık 14 dolarlık değer kaybını üç ana başlıkta özetledi:
- Küresel ölçekte yüksek seyreden stok seviyeleri ve stratejik petrol rezervlerinden yapılan satışlar arz baskısını yumuşattı.
- Gelişmekte olan ekonomilerde petrol tüketiminin yavaşlaması piyasada soğutucu bir etki yarattı.
- ABD ile İran arasında olası bir uzlaşma beklentisinin piyasalar üzerinde yarattığı hafifleme.
Çin'in ithalat freni arzı rahatlattı
Piyasadaki gevşemenin en önemli nedenlerinden biri de dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin’den gelen veriler oldu. Bankanın raporuna göre Çin’in ham petrol ithalatı, Nisan ve Mayıs aylarında günlük yaklaşık 2,4 milyon varil seviyesinde bir düşüş kaydetti.
Bu gerileme ile birlikte ithalat rakamları, 2025 yılı ortalaması olan 11,6 milyon varilin altına indi. Citi, bu düşüşün temelinde Çin'in stoklama faaliyetlerini azaltması ve rafine ürün ihracatındaki düşüşün yattığını vurguladı.
Kademeli düşüş beklentisi
Citi, her ne kadar kısa vadeli yükseliş risklerini göz ardı etmese de, Brent petrol için önümüzdeki dönemlere ait fiyat tahminlerini paylaştı. Banka, Brent petrolün 0-3 aylık kısa vadeli hedefini varil başına 120 dolar olarak koruyor.
Citi'nin tahminlerine göre Brent petrol fiyatlarının ikinci çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 95 dolar ve dördüncü çeyrekte ise 80 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Banka ayrıca, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin zorlu geçmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli aksama riskinin piyasalar tarafından halen tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirtti.