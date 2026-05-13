Petrol piyasasında endişe büyüyor! IEA'dan çarpıcı talep revizyonu
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintiler ve küresel enerji piyasalarındaki arz sorunları nedeniyle 2026 yılına ilişkin küresel petrol talebi tahminini sert şekilde aşağı yönlü revize etti. Ajans, daha önce günlük 80 bin varillik daralma öngörürken, yeni tahminini günlük 420 bin varillik düşüşe çıkardı. Raporda, boğazdaki geçişlerin yeniden başlaması halinde bile petrol arzındaki sıkışıklığın aylar sürebileceği uyarısında bulunuldu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintilerin küresel enerji piyasalarında benzeri görülmemiş bir arz şokuna yol açtığını açıkladı.
Paris merkezli kuruluş, boğazdaki geçişlerin yeniden başlaması durumunda bile petrol arzındaki sıkışıklığın aylar boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.
IEA, küresel petrol talebine ilişkin tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. Buna göre ajans, bu yıl küresel petrol talebinde günlük 420 bin varillik daralma bekliyor.
Kuruluş daha önce talepte günlük 80 bin varillik düşüş öngörmüştü.
Hürmüz'de normalleşmenin zaman alacağı öngörülüyor
Ajansın baz senaryosunda, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin haziran ayından itibaren kademeli olarak yeniden başlaması bekleniyor.
Talep artışının ise ancak ağustos ayında yeniden pozitife dönebileceği, yılın geri kalan bölümünde talebin 2025 seviyelerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
IEA değerlendirmesinde, boğazdaki mayınların temizlenmesinin ardından enerji ticaretinin tam anlamıyla normale dönmesinin en az 2 ila 3 ay sürebileceği ifade edildi.
Kuruluş, Hürmüz'den petrol akışının üçüncü çeyrekte aşamalı şekilde toparlanması halinde bile petrol piyasasında arz açığının dördüncü çeyreğe kadar sürebileceğini öngördü.
OPEC+ üretimi 35 yılın en düşük seviyesine indi
Küresel petrol arzı nisanda günlük 1,8 milyon varil azalarak 95,1 milyon varile geriledi. Körfez ülkelerinin üretiminin savaş öncesi seviyelerin günlük 14,4 milyon varil altında kaldığı belirtildi.
Aynı dönemde OPEC+ üretiminin aylık bazda 1,9 milyon varil düştüğü, ham petrol arzında ise 830 bin varillik gerileme yaşandığı kaydedildi.
Böylece OPEC+ üretiminin son 35 yılın en düşük seviyesine indiği ifade edildi.
IEA ayrıca OPEC+ grubunun yedek üretim kapasitesinin de günlük 170 bin varile kadar gerilediğini açıkladı.
Kuruluş, 2026 yılında OPEC+ üretiminde 4,7 milyon varillik düşüş beklerken, küresel arz daralması tahminini de 1,5 milyon varilden 3,9 milyon varile yükseltti.
Petrokimya ve havacılık sektörü öne çıktı
Raporda, enerji krizinden en fazla etkilenen alanların petrokimya ve havacılık sektörleri olduğu belirtildi. İkinci çeyreğe ilişkin petrol talebi düşüş tahmini de günlük 1,5 milyon varilden 2,45 milyon varile çıkarıldı.
ABD üretimi rekor seviyeye ulaştı
Öte yandan ABD'nin petrol üretiminde yükseliş sürdü. Ülkenin ham petrol üretimi nisanda günlük 14 milyon varile ulaşırken, toplam petrol arzı da günlük 21,9 milyon varille tarihi zirveyi gördü.
OPEC+ dışındaki ülkelerin arzı nisanda aylık bazda günlük 90 bin varil artış gösterdi. IEA, ABD petrol arzının 2026 yılında günlük 610 bin varil daha artmasını beklediğini açıkladı.
Ajans ayrıca, haziran ayında yayımlanması planlanan ve 2031'e kadar projeksiyon içeren piyasa raporunun ertelendiğini duyurdu. Küresel büyüme tahmini de yüzde 3'ten yüzde 2,9'a indirildi.