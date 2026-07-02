Petrol piyasasında hesaplar değişti
OCBC Group Research, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin toparlanmasıyla petrol piyasasında arz fazlası endişelerinin yeniden öne çıktığını belirterek Brent petrol tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Petrol fiyatları dört ayın en düşük seviyelerine gerilerken, Katar'dan gelen diplomasi mesajları Hürmüz kaynaklı arz risklerinin azalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
OCBC Group Research, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin toparlanmasıyla petrol piyasasında arz fazlası endişelerinin yeniden güçlendiğini belirterek Brent petrol tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Singapur merkezli banka, 2027'nin ikinci çeyreğine kadar olan çeyreklik Brent petrol beklentilerinde indirime gitti.
Brent için 2026 üçüncü çeyrek tahmini 75 dolara indirildi
OCBC, Brent petrolün 2026'nın üçüncü çeyreğinde varil başına ortalama 75 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor. Bankanın önceki tahmini 85 dolar düzeyindeydi.
Dördüncü çeyrek tahmini de 80 dolardan 75 dolara çekildi. OCBC, 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin Brent beklentisini 75 dolardan 73 dolara, ikinci çeyrek tahminini ise 75 dolardan 71 dolara indirdi.
Hürmüz'de akışların toparlanması fiyatları baskıladı
OCBC stratejistleri araştırma notunda, "ABD-İran mutabakat zaptının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği ve dolayısıyla petrol akışları arttı" ifadelerini kullandı.
Stratejistler, "Akışların hızla normalleşeceğine yönelik beklentiler, ham petrol fiyatlarını çatışma öncesi seviyelere geri çekerek arz fazlası anlatısını yeniden canlandırdı" değerlendirmesinde bulundu.
Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin yeniden hız kazanmasının arz risklerini azaltırken, fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığına işaret etti.
Petrol fiyatları dört ayın en düşük seviyesinde
Petrol fiyatları perşembe günü üçüncü seansta da düşüşünü sürdürdü. Brent petrol ve ABD Batı Teksas türü ham petrolü dört ayın en düşük seviyelerini gördü.
Brent petrol vadeli kontratları TSİ 09.54 itibarıyla yüzde 1,1 düşüşle varil başına 70,80 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü ise yüzde 1,5 kayıpla 67,58 dolara indi.
Her iki gösterge petrol fiyatı da önceki seansta yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmişti.
Katar'dan gelen mesajlar etkili oldu
Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Katar'dan gelen ve İran ile ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ilişkin dolaylı görüşmelerde ilerleme sağladığına işaret eden açıklamalar etkili oldu.
Hürmüz Boğazı, çatışma öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik güzergahlardan biri olarak öne çıkıyordu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, X üzerinden yaptığı açıklamada, haziran ayında savaşı sona erdiren mutabakat zaptıyla bağlantılı konularda "olumlu ilerleme" sağlandığını bildirdi. Ancak tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına yaklaştığına dair net bir işaret bulunmadığı belirtildi.