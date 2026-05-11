Petrol piyasasındaki tampon eriyor mu? 150 dolar senaryosu gündemde
İran savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyar varillik arz kaybı yaşayan petrol piyasasında fiyatların 2022 zirvelerini aşmaması dikkat çekti. Morgan Stanley analistleri, piyasayı bugüne kadar ABD'nin rekor petrol ihracatı ve Çin'in zayıf ithalat talebinin dengelediğini belirtirken, bu "geçici tamponun" kırılma sinyalleri verdiği uyarısında bulundu. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın uzaması halinde Brent petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanabileceğini ve boğa senaryosunda fiyatların 130-150 dolar bandına çıkabileceğini öngördü.
İran savaşı nedeniyle küresel petrol piyasasında yaklaşık 1 milyar varillik arz kaybı yaşanmasına rağmen fiyatların 2022'de görülen zirve seviyeleri aşmaması, piyasalarda "geçici denge" olarak tanımlanan yapının etkisini gündeme taşıdı.
Ancak Morgan Stanley analistleri, bu dengenin kırılma sinyalleri verdiğini belirtti.
Martijn Rats liderliğindeki Morgan Stanley analistleri tarafından yayımlanan değerlendirmede, petrol piyasasının bugüne kadar büyük ölçüde ABD'nin rekor seviyedeki ihracatı ve Çin'in zayıflayan ithalatı sayesinde ayakta kaldığı ifade edildi.
ABD ihracatı ve Çin talebi piyasayı dengeledi
Analizde, küresel piyasayı arz şokundan koruyan iki temel unsur öne çıkarıldı. Buna göre ABD, günlük yaklaşık 3,8 milyon varillik ek ihracat artışıyla piyasaya önemli miktarda yeni arz sağladı.
Diğer tarafta ise Çin'in günlük yaklaşık 5,5 milyon varillik ithalat düşüşüyle küresel talep üzerinde soğutucu etki oluşturduğu belirtildi.
Morgan Stanley, bu iki gelişmenin toplamda yaklaşık 9,3 milyon varillik rahatlama yaratarak savaşın petrol piyasasında oluşturduğu fiziksel baskıyı önemli ölçüde absorbe ettiğini değerlendirdi.
"Kritik ay haziran olabilir"
Ancak analistler, mevcut tampon mekanizmasının kalıcı olmayabileceği uyarısında bulundu. Raporda, ABD'nin yüksek ihracat temposunu sürdürme kapasitesinin giderek daha fazla baskı altında olduğu ifade edildi.
Öte yandan Çin'in ithalatındaki düşüşün sona ermesi ve yeniden stok oluşturma sürecine girmesi halinde piyasada güçlü bir talep baskısının oluşabileceği belirtildi.
Morgan Stanley'in baz senaryosuna göre Hürmüz Boğazı'nın haziran ayında yeniden açılması bekleniyor.
Banka, bu senaryoda ABD ihracatı ve Çin kaynaklı tampon etkilerin tamamen tükenmeden piyasanın yeniden dengelenebileceğini öngörüyor.
Brent tahminleri açıklandı
Morgan Stanley'in baz senaryosunda Brent petrol fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama 110 dolar, üçüncü çeyreğinde 100 dolar ve dördüncü çeyreğinde ise 90 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ancak raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın temmuz ayına sarkması halinde piyasada "boğa senaryosu"nun devreye girebileceği vurgulandı.
Bu senaryoda Brent petrolün spot fiyatının 130 ila 150 dolar bandına kadar yükselebileceği ifade edildi.