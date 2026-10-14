Petrol üretimi arttı ama risk bitmedi: IEA raporunda dikkat çeken tablo

Bu artışta Suudi Arabistan başı çekti. Suudi Arabistan'ın üretimi 2 milyon 330 bin varil artarak 8 milyon 300 bin varil oldu.

OPEC+ dışındaki arz ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimindeki artış ve İngiltere'nin açık deniz üretiminin mevsimsel bakım çalışmalarının ardından yeniden başlamasıyla günlük 480 bin varil yükselerek 77 milyon 90 bin olarak gerçekleşti.