Petrol yükseldi, kripto geriledi: Bitcoin üzerinde çifte baskı

Hürmüz'deki çatışmalar petrolü yukarı taşıdı

ABD ile İran arasında, şubat sonunda başlayan savaşın en şiddetli çatışmalarından bazıları yaşandı. İran, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki 10 gemiyi vurduğunu duyururken ABD, misilleme olarak İran'a ait beş petrol tankerini batırdığını açıkladı.