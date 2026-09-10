Petrol yükseldi, kripto geriledi: Bitcoin üzerinde çifte baskı
Kripto para piyasası, ABD-İran çatışmasının şiddetlenmesi ve yükselen tahvil getirileriyle geriledi. Bitcoin 78,3 bin dolar civarına inerken petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi, enflasyon ve Fed'in daha sıkı politika izleyebileceği endişelerini artırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD-İran çatışmasındaki tırmanış ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, kripto para piyasasında satışları beraberinde getirdi. Bitcoin, yüzde 0,8 düşüşle 78 bin 299,6 dolardan işlem gördü.
Riskli varlıklara talebin zayıflamasında, petrol fiyatlarındaki sert artışın enflasyonu yüksek tutabileceği ve daha sıkı para politikasına yol açabileceği endişeleri etkili oldu.
Hürmüz'deki çatışmalar petrolü yukarı taşıdı
ABD ile İran arasında, şubat sonunda başlayan savaşın en şiddetli çatışmalarından bazıları yaşandı. İran, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki 10 gemiyi vurduğunu duyururken ABD, misilleme olarak İran'a ait beş petrol tankerini batırdığını açıkladı.
Gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 100 doların belirgin biçimde üzerinde seyretti. Yükselen enerji maliyetleri, enflasyon baskısının sürebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentilerini güçlendirdi.
ABD tahvil getirisi üç yılın zirvesinde
Petrol kaynaklı enflasyon endişelerine, tahvil piyasasındaki yükseliş de eklendi. ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alımlarını artıracağını açıklaması beklenen etkiyi oluşturmazken 10 yıllık tahvil getirisi üç yılın en yüksek seviyesini gördü.
Faizlerin yükselmesi, piyasadaki likiditeye duyarlı ve spekülatif nitelikteki kripto varlıkları baskılıyor. Bitcoin'in geçmiş Fed faiz artırımı dönemlerinde de zayıf performans gösterdiği görülüyor.
Altcoin'lerde de kayıplar yaşandı
Bitcoin'deki gerilemeye diğer büyük kripto paralar da eşlik etti. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ether, yüzde 0,7 kayıpla 2 bin 478,32 dolara inerken XRP yüzde 2,7 düştü.
Solana ve Cardano'da kayıplar ayrı ayrı yüzde 2'yi aştı. BNB yüzde 3,9, Dogecoin yüzde 4,8 ve TRUMP yüzde 9,4 değer kaybetti.
LAPTOP coin'de bir saatte yüzde 98 kayıp
Piyasanın genelindeki düşüşün yanı sıra Hunter Biden'ın LAPTOP adlı meme coin'inde de sert fiyat hareketleri görüldü. Çarşamba günü Base ağında piyasaya sürülen token, ilk bir saat içinde değerinin yaklaşık yüzde 98'ini yitirdi.
İşlemlerin başlamasından birkaç dakika sonra 222,75 dolara kadar yükselen LAPTOP, kazançlarını hızla geri verdi. Token, perşembe günü 1 doların belirgin biçimde altında işlem gördü.