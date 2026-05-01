Petrol yükselişini sürdürüyor! 111 doları aştı!
Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim ve sonuçsuz kalan diplomasi trafiğiyle yeniden alarm veriyor. Trump'ın İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nın zorla açılması ve yeni operasyonları masaya yatırması, Brent petrolü 111 dolar bandına taşırken piyasalarda 2022 yılındaki Rusya-Ukrayna savaşına benzer bir şok etkisi yarattı. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının sürmesi ve arz kesintisi endişeleri, fiyatları son dört yılın zirvesine yaklaştırırken, uzmanlar kalıcı bir ateşkes sağlanamadığı sürece enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının devam edeceği konusunda uyarıyor.
Petrol fiyatları, Nisan ayındaki dalgalı seyrin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
ABD-İran savaşının uzayabileceğine yönelik beklentiler ve Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi riskleri, fiyatları yukarı yönlü destekledi.
Brent ve WTI'da yükseliş
Temmuz vadeli Brent petrolü TSİ 03.35 itibarıyla yüzde 1 artışla varil başına 111,50 dolara çıktı.
Fiyatların günün ilerleyen saatlerinde-bu sıralarda ise 111 dolar seviyesinde dengelendiği görüldü.
Haziran vadeli Brent kontratı ise Perşembe günü 126 doların üzerine çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından vadesini tamamladı.
ABD tipi ham petrol olarak bilinen WTI'da da yükseliş sürdü.
Haziran vadeli kontratlar yüzde 0,5 artışla 105,57 dolar seviyesine ulaştı.
Askeri seçenekler fiyatları yukarı taşıdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri seçenekleri değerlendirdiğine ilişkin haberler, fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.
Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları, 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en yüksek seviyelere yaklaştı.
Gündemdeki seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nın zorla açılması, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ve özel kuvvet operasyonları yer aldı.
Hürmüz'de gerilim sürüyor
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim de piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. ABD'nin deniz ablukasını sürdüreceği mesajı verilirken, İran tarafı boğazı kapalı tutma yönündeki tutumunu yineledi. Son veriler, boğazdaki gemi trafiğinde belirgin bir toparlanma olmadığını gösterdi.
Müzakerelerde ilerleme yok
Trump'ın İran ile ateşkesi süresiz uzatma kararına rağmen, taraflar arasında müzakere girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Bu durum, bölgede belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor.
Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı'nda olası uzun süreli aksaklıkların sürmesi halinde petrol fiyatları kısa vadede yukarı yönlü seyrini koruyabilir.