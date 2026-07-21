Petrolde savaş alarmı! Goldman Sachs korkutan tahmini açıkladı

Analistler, savaş öncesinde de dizel piyasasında arzın sıkışık olduğunu, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü ve kasırgalar, aşırı sıcaklar ile ertelenen bakım çalışmalarının da arz tarafındaki riskleri artırdığını vurguladı.