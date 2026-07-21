Petrolde savaş alarmı! Goldman Sachs korkutan tahmini açıkladı
ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar, petrol piyasasında arz endişelerini güçlendirdi. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamalarının sürmesi halinde Brent petrol fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanabileceğini öngördü. Basra Körfezi'nden petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yüzde 45'inin altına gerilemesi ve Kızıldeniz'de olası kesintiler, enerji piyasalarındaki riskleri artırırken Brent petrol yeniden 91 doların üzerine çıktı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Orta Doğu'da artan gerilim, petrol piyasasına ilişkin beklentileri de değiştirdi.
Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli aksamaların Brent petrol fiyatını yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine taşıyabileceği uyarısında bulundu.
Banka, bu senaryonun temel beklentisi olmadığını vurgularken, bölgedeki tansiyonun düşmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde 80 dolar, 2027 yılı boyunca ise yaklaşık 75 dolar seviyesinde işlem görebileceğini öngördü.
Petrol akışındaki riskler fiyatları destekliyor
Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden tırmanmasının ve Basra Körfezi'nden yapılan petrol sevkiyatının savaş öncesi seviyelerin yüzde 45'inin altına gerilemesinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
Analizde, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek sevkiyat aksamaları ile Kızıldeniz'de olası kesintilerin, petrol piyasası açısından en önemli riskler arasında yer aldığı ifade edildi.
Gerilim enerji piyasalarını dalgalandırdı
ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'dan gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarını abluka altına alma tehdidi, küresel enerji piyasalarında oynaklığı artırdı.
Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol yeniden 91 doların üzerine yükselirken, Kızıldeniz güzergâhının Basra Körfezi'nden aksayan petrol sevkiyatının tüketicilere ulaştırılmasında kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.
Küresel stoklar azaldı
Goldman Sachs, ikinci çeyrekte küresel petrol stoklarındaki düşüşün piyasayı olası arz şoklarına karşı daha kırılgan hale getirdiğini değerlendirdi.
Buna karşın Çin'in petrol ithalatındaki yavaşlama ve talebin fiyat artışlarına karşı daha esnek hale gelmesinin, yükselişin hızını sınırlayabilecek unsurlar arasında bulunduğu belirtildi.
Yatırımcılara dizel pozisyonu önerisi
Banka, Orta Doğu ve Rusya kaynaklı jeopolitik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılara Aralık 2026-Mart 2027 vadeli Avrupa dizel zaman spreadinde uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.
Analistler, savaş öncesinde de dizel piyasasında arzın sıkışık olduğunu, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü ve kasırgalar, aşırı sıcaklar ile ertelenen bakım çalışmalarının da arz tarafındaki riskleri artırdığını vurguladı.