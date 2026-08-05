Petrolde sert fren: Son üç haftanın en düşük seviyesi görüldü
Petrol fiyatları, iki günlük sert kaybın ardından yönünü ABD-İran hattındaki diplomatik gelişmelere çevirdi. Katar'ın arabuluculuk girişimlerinde ilerleme sağlandığını açıklaması, savaşın sona erebileceği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisini güçlendirdi. Salı günü yüzde 5'in üzerinde düşerek 80 doların altına inen Brent petrol, çarşamba günü yüzde 0,3 artış gösterdi.
Petrol fiyatları, haftanın ilk iki işlem gününde yaşanan sert kayıpların ardından çarşamba günü sınırlı yükseldi.
Piyasalar, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini yeniden başlatmaya yönelik diplomatik girişimleri izliyor.
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,3 civarında artarak varil başına 79,62 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,2 yükselişle 75,90 dolardan işlem gördü.
Katar'ın açıklaması fiyatları baskıladı
Katar, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan arabuluculuk çalışmalarında ilerleme sağlandığını salı günü duyurdu. Açıklama, tarafların yakın zamanda uzlaşabileceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.
Brent petrol, Katar'dan gelen mesajların ardından salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Fiyatlar varil başına 80 doların altına inerken 13 Temmuz'dan bu yana en düşük kapanış gerçekleşti.
Hürmüz Boğazı anlaşmazlığın merkezinde
IG analistleri yayımladıkları değerlendirmede, "Temel anlaşmazlık noktası, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde belirli ölçüde kontrol talebini sürdürüp sürdürmeyeceği ve ABD'nin buna karşı çıkarak tutumunu koruyup korumayacağı gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Katar Emirliği tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, salı günkü telefon görüşmesinde Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarının azaltılmasına yönelik çabaları ele aldı.
Görüşmede kalıcı bir anlaşmaya ulaşılması için yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.
İran müzakere iddiasını reddediyor
Trump, pazartesi günü İran ile görüşmelerin başladığını açıklayarak Tahran yönetiminin anlaşmaya varmak için "son şans" ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.
İranlı yetkililer ise ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunmaya devam ediyor.
ABD'nin petrol stokları arttı
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine dayandırılan piyasa kaynakları, 31 Temmuz'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarının yükseldiğini bildirdi. Distilat yakıt stoklarında ise düşüş kaydedildi.
Ham petrol stoklarının söz konusu dönemde yaklaşık 2,7 milyon varil arttığı belirtildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi stok verilerinin çarşamba günü TSİ 17.30'da yayımlanması bekleniyor.