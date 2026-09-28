Petrolde tansiyon yükseldi: Fiyatlarda artış yüzde 3'ü aştı
ABD ile İran arasındaki gerilim petrol piyasasını yeniden hareketlendirdi. Tahran'ın Washington ile yeni bir müzakere planlamadığını bildirmesinin ardından Brent petrol yüzde 3,5 yükselerek 100,84 dolara çıktı. İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu şartlara ABD'den beklenen yanıt ve 4 Ekim'deki OPEC+ toplantısı, fiyatların seyri açısından piyasaların odağında.
Brent petrolün varil fiyatı, İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını bildirmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükselerek yeniden 100 dolar sınırını geçti.
Cuma günü 99,76 doları gören ve seansı 97,44 dolardan tamamlayan Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.11 itibarıyla yüzde 3,5 artışla 100,84 dolara çıktı. Aynı dakikalarda kasım vadeli Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 95,65 dolardan işlem gördü.
İran, Washington'dan yanıt bekliyor
İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, planlanan temaslarını tamamlamasının ardından yarın ülkesine dönecek.
İran'ın Washington ile yeni bir müzakere planlamadığı belirtilirken, Katar aracılığıyla ABD'ye iletilen şartlara henüz yanıt verilmediği ve Tahran'ın bu yanıtı beklediği kaydedildi.
İran heyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 7 şart sunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu şartları kabul etmediklerini açıklamıştı.
Trump ve Erakçi'den karşılıklı açıklamalar
Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar" ifadesini kullanarak ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söylemişti.
Erakçi ise 7 maddelik planın "çok makul" olduğunu savunarak, "Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Tarafların açıklamalarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının geleceğine ilişkin belirsizliğin sürmesi, fiyatları yukarı taşıyan başlıca unsur oldu.
Piyasaların gözü OPEC+ toplantısında
Petrol piyasasında bir sonraki önemli gündem ise 4 Ekim'deki OPEC+ toplantısı olacak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın katılacağı toplantıda üretim politikası ele alınacak.
Bu ülkeler, 6 Eylül'deki toplantıda ekim ayı üretim hedeflerini eylül seviyesinde sabit tutmuştu.