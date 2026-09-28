Petrolde tansiyon yükseldi: Fiyatlarda artış yüzde 3'ü aştı

Trump ve Erakçi'den karşılıklı açıklamalar

Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar" ifadesini kullanarak ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söylemişti.