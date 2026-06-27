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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda

Petrol piyasasında Orta Doğu kaynaklı risklerin azalması beklenirken, Citigroup bu kez El Nino uyarısında bulundu. Bankaya göre güçlü bir El Niño, tarımdan altyapıya kadar birçok alanda küresel ekonomiye 5 yılda 3 ila 5 trilyon dolar arasında zarar verebilir.

Mutluhan Yıldız
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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 1

ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, küresel ekonomi için yeni bir risk unsuruna dikkat çekti. Bankanın ekonomistleri, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin etkisinin azalmasına rağmen bu kez El Nino kaynaklı yeni bir arz şokunun gündeme gelebileceğini belirtti.

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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 2

Raporda, "Bir arz şoku sona ererken bir diğeri kapıda olabilir." değerlendirmesine yer verildi.

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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 3

Hasar yıllarca sürebilir

Citigroup'a göre El Nino'nun tarım üretimi, altyapı ve iş gücü verimliliği üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiler, küresel ekonomide uzun yıllar hissedilecek kayıplara yol açabilir.

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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 4

Tropikal Pasifik Okyanusu'nda oluşan El Nino, küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olurken bazı bölgelerde aşırı yağışlara, bazı bölgelerde ise kuraklığa yol açıyor.

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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 5

Kayıp 7 trilyon dolara ulaşabilir

Bankanın temel senaryosuna göre güçlü bir El Nino'nun küresel ekonomiye beş yıl içinde 3 ila 5 trilyon dolar arasında maliyet oluşturması bekleniyor. Daha şiddetli bir senaryoda ise bu rakamın 7 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 6

Ekonomistler, 1997-1998 döneminde yaşanan El Nino'nun yaklaşık 5,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu ve tarihin en yıkıcı El Nino olaylarından biri olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 7

NOAA'dan yüzde 95'in üzerinde olasılık

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), El Nino'nun yılın ikinci çeyreğinde başlaması ve gelecek yılın mart ayına kadar devam etme ihtimalinin yüzde 95'in üzerinde olduğunu açıkladı. Kurum ayrıca 2026 sonuna kadar "çok güçlü" bir El Nino yaşanma olasılığını yüzde 63 olarak tahmin ediyor.

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Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda - Resim: 8

Petrolde beklenti 75 dolar

Citigroup, Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte Brent petrolün yılın ikinci yarısında ortalama 75 dolar seviyesinde seyredeceğini öngörüyor. Bankaya göre ABD ile İran arasında başlayan müzakere süreci, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği önemli ölçüde azaltabilir.

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