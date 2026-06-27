Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda

Kayıp 7 trilyon dolara ulaşabilir

Bankanın temel senaryosuna göre güçlü bir El Nino'nun küresel ekonomiye beş yıl içinde 3 ila 5 trilyon dolar arasında maliyet oluşturması bekleniyor. Daha şiddetli bir senaryoda ise bu rakamın 7 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.