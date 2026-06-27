Petrolden sonra şimdi de bu kriz geliyor: Dünya ekonomisi alarmda
Petrol piyasasında Orta Doğu kaynaklı risklerin azalması beklenirken, Citigroup bu kez El Nino uyarısında bulundu. Bankaya göre güçlü bir El Niño, tarımdan altyapıya kadar birçok alanda küresel ekonomiye 5 yılda 3 ila 5 trilyon dolar arasında zarar verebilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, küresel ekonomi için yeni bir risk unsuruna dikkat çekti. Bankanın ekonomistleri, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin etkisinin azalmasına rağmen bu kez El Nino kaynaklı yeni bir arz şokunun gündeme gelebileceğini belirtti.
Raporda, "Bir arz şoku sona ererken bir diğeri kapıda olabilir." değerlendirmesine yer verildi.
Hasar yıllarca sürebilir
Citigroup'a göre El Nino'nun tarım üretimi, altyapı ve iş gücü verimliliği üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiler, küresel ekonomide uzun yıllar hissedilecek kayıplara yol açabilir.
Tropikal Pasifik Okyanusu'nda oluşan El Nino, küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olurken bazı bölgelerde aşırı yağışlara, bazı bölgelerde ise kuraklığa yol açıyor.
Kayıp 7 trilyon dolara ulaşabilir
Bankanın temel senaryosuna göre güçlü bir El Nino'nun küresel ekonomiye beş yıl içinde 3 ila 5 trilyon dolar arasında maliyet oluşturması bekleniyor. Daha şiddetli bir senaryoda ise bu rakamın 7 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Ekonomistler, 1997-1998 döneminde yaşanan El Nino'nun yaklaşık 5,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu ve tarihin en yıkıcı El Nino olaylarından biri olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.
NOAA'dan yüzde 95'in üzerinde olasılık
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), El Nino'nun yılın ikinci çeyreğinde başlaması ve gelecek yılın mart ayına kadar devam etme ihtimalinin yüzde 95'in üzerinde olduğunu açıkladı. Kurum ayrıca 2026 sonuna kadar "çok güçlü" bir El Nino yaşanma olasılığını yüzde 63 olarak tahmin ediyor.
Petrolde beklenti 75 dolar
Citigroup, Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte Brent petrolün yılın ikinci yarısında ortalama 75 dolar seviyesinde seyredeceğini öngörüyor. Bankaya göre ABD ile İran arasında başlayan müzakere süreci, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği önemli ölçüde azaltabilir.