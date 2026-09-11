Piyasa eriyor, iyimserlik sürüyor: Bitcoin'de dikkat çeken çelişki
Bitcoin'de günlük yükseliş görünümü korunurken, kısa vadeli göstergeler alımların güç kaybettiğine işaret ediyor. Kripto para piyasasının toplam değeri gerilemesine rağmen yatırımcıların iyimser kalması, fiyatlarla beklentiler arasındaki ayrışmayı öne çıkarıyor. Bitcoin'in piyasadaki payının artması da güçlü bir para girişinden çok toplam piyasanın küçülmesiyle birlikte değerlendiriliyor. Teknik görünüm henüz net bir yön sunmazken, fiyatın sıkıştığı aralıktan çıkması halinde sert hareketler yaşanabileceği belirtiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, perşembe sabahı 77.340 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyatın yönüne ilişkin belirsizlik öne çıktı. Günlük grafiklerde yükseliş görünümü korunmasına rağmen, daha kısa vadeli göstergeler alımların güç kaybettiğine işaret etti.
Kripto para piyasasının toplam değerindeki düşüşe karşın yatırımcıların iyimserliğini koruması da fiyatlar ile beklentiler arasındaki uyumsuzluğu gündeme taşıdı.
Yükseliş eğilimi sürüyor ancak güç kaybediyor
Bitcoin'in günlük grafikte başlıca üstel hareketli ortalamaların üzerinde bulunması, yükseliş eğiliminin teknik olarak korunduğunu gösteriyor. Fiyatların geçmiş dönemlerdeki seyrini temel alan bu ortalamaların sıralaması da yükselişi desteklemeye devam ediyor.
Buna karşılık fiyat hareketinin gücünü ölçmek için kullanılan MACD göstergesinin günlük histogramı -728,35 ile negatif bölgeye geçti. Bu görünüm, yükseliş eğilimi henüz bozulmasa da hareketin hız kaybettiğine işaret ediyor.
Fiyatın dalgalanma aralığını izlemek için kullanılan Bollinger Bantları'nın orta çizgisi 78.627 dolarda bulunuyor. Bitcoin'in bu seviyenin altında ve 76.296 dolardaki alt banda daha yakın seyretmesi, teknik değerlendirmede güçlü bir yükselişten çok geri çekilme görünümüyle ilişkilendiriliyor.
Bitcoin'in payı arttı, toplam piyasa küçüldü
Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı yüzde 58,49'a yükseldi. Ancak aynı dönemde toplam piyasa değeri, 24 saatte yüzde 3,96 azalarak 2,647 trilyon dolara geriledi. Dolayısıyla Bitcoin'in payındaki artış, piyasaya güçlü para girişi olduğunu tek başına göstermiyor.
Yatırımcıların risk alma eğilimini yansıtan Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 56 ile "Açgözlülük" bölgesinde kaldı. Teknik değerlendirmede, piyasanın değer kaybetmesine rağmen iyimserliğin sürmesinin sert fiyat hareketleri açısından dikkatle izlenmesi gerektiği belirtiliyor.
Kısa vadeli toparlanma henüz güç kazanmadı
Bir saatlik grafikte Bitcoin, 77.261 dolardaki 20 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Buna karşılık 50 dönemlik ortalamanın yer aldığı 77.760 dolar ile 200 dönemlik ortalamanın bulunduğu 78.580 dolar, yükselişin önündeki engeller olarak öne çıkıyor.
Alım ve satım gücünü karşılaştıran Göreli Güç Endeksi'nin (RSI) bir saatlik grafikte 48,88 olması, iki tarafın da belirgin üstünlük kuramadığını gösteriyor. MACD dengelenmeye çalışırken, Bollinger Bantları'nın daralması fiyatın sınırlı bir aralıkta hareket ettiğine işaret ediyor.
15 dakikalık grafikte ise fiyatın 20 ve 50 dönemlik ortalamaların üzerinde kalması ve RSI'ın 61'e ulaşması, kısa vadeli alımlara işaret ediyor. Ancak bu toparlanmanın bir saatlik ve günlük göstergelerden henüz yeterli destek almadığı değerlendiriliyor.
Yön açısından 77.111,79 dolar seviyesi izleniyor
Günlük yönün değerlendirilmesinde kullanılan pivot noktası 77.111,79 dolarda bulunuyor. Teknik analize göre, bu seviyenin üzerinde kalınması yükseliş görünümünün korunması açısından önem taşırken, altına inilmesi düşüş ihtimalini güçlendirebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 77.660 dolar. Bunun ardından 77.760-78.580 dolar aralığı geliyor. Bu bölgenin aşılması halinde 78.627 dolar gündeme gelebilir. Bununla birlikte değerlendirmede, söz konusu hareketin aynı gün içinde gerçekleşmesi beklenmiyor.
Düşüş derinleşirse hangi seviyeler gündeme gelebilir?
Aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde önce 76.792 dolar, ardından 76.296 dolar izleniyor. Bu seviyeler, alımların güçlenerek düşüşü sınırlayabileceği destek noktaları olarak değerlendiriliyor.
76.296 doların da altına inilmesi durumunda, günlük 50 dönemlik hareketli ortalamanın bulunduğu 72.885 dolara doğru geri çekilme senaryosu öne çıkabilir.
Fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü ölçen Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesinin 2.000 doların üzerinde bulunması da yüksek oynaklığa işaret ediyor. Teknik değerlendirmede, mevcut fiyat aralığının dışına çıkılması halinde hareketin sert ve hızlı olabileceği belirtiliyor.
Günlük ve kısa vadeli göstergelerin farklı mesajlar vermesi nedeniyle henüz net bir yön oluşmuş değil. Bu nedenle günlük pivot seviyesinin korunması ve fiyatın bir saatlik grafikteki 50 ile 200 dönemlik ortalamaların üzerine çıkıp çıkmaması öne çıkan takip noktalarını oluşturuyor.