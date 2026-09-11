Piyasa eriyor, iyimserlik sürüyor: Bitcoin'de dikkat çeken çelişki

15 dakikalık grafikte ise fiyatın 20 ve 50 dönemlik ortalamaların üzerinde kalması ve RSI'ın 61'e ulaşması, kısa vadeli alımlara işaret ediyor. Ancak bu toparlanmanın bir saatlik ve günlük göstergelerden henüz yeterli destek almadığı değerlendiriliyor.