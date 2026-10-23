Piyasada kesinti korkusu! Petrol 5 ayın zirvesine çıktı
Petrol piyasasında arz endişeleri fiyatları yeniden yukarı taşıdı. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Libya'daki üretim kayıpları izlenirken, Brent petrol 115 doları aşarak beş ayın zirvesine çıktı. ABD ham petrolü de 101 doların üzerine yükseldi.
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının enerji arzında yeni kesintilere neden olabileceği endişesiyle yükselişini sürdürüyor. Önceki seansta yüzde 4 değer kazanan Brent petrol, bugün öğleden sonra 115 doların üzerine çıkarak beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Sabah saatlerinde yüzde 0,2 düşüşle 112,96 dolardan işlem gören Brent vadeli kontratları, günün ilerleyen bölümünde yönünü yukarı çevirdi. Öğleden sonra artış yüzde 2'ye yaklaşırken, haftalık kazanç yaklaşık yüzde 4 oldu. Brent'in üst üste üçüncü haftayı yükselişle tamamlaması bekleniyor.
ABD ham petrolü (WTI) de benzer bir seyir izledi. Sabah yüzde 0,3 kayıpla 98,12 dolara gerileyen WTI, daha sonra 101 doların üzerine çıktı.
Suudi Arabistan'daki çatışmalar arz kaygılarını artırdı
Reuters'ın haberine göre Saudi Aramco, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine perşembe günü Bahreyn yakınlarındaki Dahran kentinde bulunan genel merkezinin tahliye edilmesini istedi.
İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'in girişindeki kritik deniz taşımacılığı noktası Babülmendep Boğazı yönünde ilerlemesinin ardından bölgedeki çatışmalar yoğunlaştı. Çatışmalar, Husiler ile Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında yaşanıyor.
Libya'da iki petrol sahasının üretimi azaldı
Arz tarafındaki bir diğer gelişme Libya'da yaşandı. Hamada ve Tahara petrol sahalarını Zaviye Limanı'na bağlayan boru hattındaki bir vananın kapatılması, iki sahada da üretimin düşmesine yol açtı.
Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı, üretimdeki azalmaya ilişkin bilgiyi perşembe günü Reuters'a verdi.
Rusya-Ukrayna müzakereleri de takip ediliyor
Piyasalar, arz kesintilerinin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik gelişmeleri de izliyor. Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg'da görüşmesinin ardından, ABD arabuluculuğundaki müzakerelere gelecek ay yeniden başlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise şubat ayından bu yana yapılması beklenen görüşmelerin kasım başında gerçekleşmesini umduğunu söyledi.
ABD enerji verilerine göre Rusya, 2025'te ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük ham petrol üreticisi oldu. Ülkenin 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında uygulanan yaptırımlar, Rus enerji kaynaklarının küresel pazarlara erişimini kısıtlayarak petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.