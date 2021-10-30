Piyasalarda bu haftanın gündemi: Enflasyon ve FED Yurt içi piyasalarda kasım ayının ilk haftasında her zaman olduğu gibi enflasyon başta olmak üzere kritik veriler ön plana çıkıyor. Enflasyonun seyri TCMB'nin faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği hususunda kritik önem taşıyor. Yurt dışında ise Fed ve İngiltere'den gelen faiz kararları takip edilecek. İşte gün gün piyasalarda haftanın gündemi...

1 Kasım Pazartesi



YURT İÇİ: Ayın ve haftanın ilk günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gelecek perakende ve toptan fiyat rakamları izlenecek. Enflasyon rakamlarına ışık tutması açısından İTO'nun rakamları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor (12.00). İstanbul'da bir önceki ay perakende fiyatlar yıllık yüzde 19,77 artış göstermişti. - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Eylül ayına ilişkin bankacılık sektörü raporunu açıklayacak(14.00). - Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2021 yılı ilk 9 aylık döneme ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçları için süre tamamlanacak. 1 | 10

YURT DIŞI: Yurt dışında her ayın ilk günü olduğu gibi yine İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri izlenecek. Gün boyu

Türkiye'nin de içinde olduğu 34 ülke için açıklanacak PMI verileri ekranlara düşecek. Türkiye için PMI verisi Eylül ayında 52,5 olarak açıklanmıştı. ABD'de Markıt PMI verisi dışında inşaat harcamaları ve ISM imalat sektörü PMI verileri bulunuyor (17.00). Dünya liderleri Glasgow'da Birleşmiş Milletler iklim konferansı COP26'da buluşacak. 2 | 10

2 Kasım Salı



YURT İÇİ: TCMB tarafından açıklanacak finans dışı firma net döviz pozisyonu dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor (14.30). 3 | 10