Piyasalarda geçici rahatlama: Petrol düşebilir ama risk bitmedi

Jeopolitik riskler devam ediyor

Ticaret politikasında, seçimler öncesinde daha istikrarlı bir döneme girildiği değerlendiriliyor. Bu görünümde Washington ile Pekin arasında devam eden ateşkesin etkili olduğu belirtiliyor.

Buna karşın ara seçimlerin ötesine bakıldığında belirsizliklerin sürdüğü vurgulanıyor. Analistler, bu yılın ilerleyen dönemlerinde veya 2027'de İran'ın dahil olduğu yeni bir çatışma yaşanma ihtimalini yüzde 60 olarak değerlendiriyor.