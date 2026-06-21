Piyasalarda geçici rahatlama: Petrol düşebilir ama risk bitmedi
BCA Research, ABD ile İran arasındaki geçici anlaşmanın hisse senetlerine kısa vadede destek sağlayabileceğini, petrol fiyatları ve tahvil getirileri üzerindeki baskıyı azaltabileceğini belirtti. Ancak analistler, anlaşmanın kalıcı barış olarak görülmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı ve nükleer başlıklardaki uygulama riskleri nedeniyle petrolün 90-100 dolar bandına yakın kalabileceği, İran kaynaklı yeni çatışma ihtimalinin ise yüzde 60 olduğu değerlendiriliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
BCA Research'e göre, ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşma hisse senetleri için kısa vadede destekleyici olabilir. Anlaşmanın, petrol fiyatları ve tahvil getirileri üzerindeki baskıyı da azaltabileceği değerlendiriliyor.
Enerji arzında kesinti yaşanabileceğine ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan taşımacılığın aksayabileceğine yönelik endişelerin azalması, piyasalarda kısa vadeli görünümü iyileştiren unsurlar arasında gösteriliyor.
Petrol fiyatlarında baskı azalabilir
Anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında görülebilecek düşüşün, 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler açısından siyasi rahatlama sağlayabileceği belirtiliyor.
Yakıt maliyetleri ve zayıflayan onay oranlarının parti üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekilirken, enerji fiyatlarındaki gerilemenin seçmen algısı üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Kalıcı barış beklentisi sınırlı
Analistler, son dönemde gerilimin azalmasına rağmen söz konusu düzenlemenin kalıcı bir barış anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin risklerin sürdüğü belirtilirken, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması ve nükleer başlıklarda ilerleme sağlanması gibi temel taahhütleri geciktirme yönünde hareket edebileceği ifade edildi.
Bu nedenle piyasalar ilk etapta olumlu tepki verse de petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği öngörülüyor. Mevcut beklentiler, ham petrolün varil başına 60-70 dolar bandına dönmekten çok 90-100 dolar aralığına yakın seyredeceğine işaret ediyor.
Gözler ara seçimlerin siyasi etkisinde
Anlaşmanın ekonomik etkilerinin yanı sıra siyasi sonuçları da yakından izleniyor. Demokratların 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü kazanma ihtimalinin güçlü olduğu, buna karşın Senato yarışının daha rekabetçi kalmaya devam ettiği değerlendiriliyor.
Bölünmüş bir Kongre ihtimali, Başkan Donald Trump'ın yasama sürecinde ilerleme sağlamasını zorlaştırabilir. Bu durumda yönetimin yürütme yetkileri, ticaret önlemleri ve dış politika adımlarına daha fazla ağırlık verebileceği belirtiliyor.
Yapay zeka yatırımlarına destek sürüyor
Teknoloji tarafında ise görünümün yapay zeka yatırımları ve bu alana bağlı altyapı projeleri açısından genel olarak destekleyici olduğu ifade ediliyor.
Mevcut politikaların yapay zeka geliştirme faaliyetlerini, veri merkezi yatırımlarını ve bunlarla bağlantılı enerji projelerini desteklemeyi sürdürdüğü belirtilirken, sektöre yönelik siyasi denetimin de arttığına dikkat çekiliyor.
Jeopolitik riskler devam ediyor
Ticaret politikasında, seçimler öncesinde daha istikrarlı bir döneme girildiği değerlendiriliyor. Bu görünümde Washington ile Pekin arasında devam eden ateşkesin etkili olduğu belirtiliyor.
Buna karşın ara seçimlerin ötesine bakıldığında belirsizliklerin sürdüğü vurgulanıyor. Analistler, bu yılın ilerleyen dönemlerinde veya 2027'de İran'ın dahil olduğu yeni bir çatışma yaşanma ihtimalini yüzde 60 olarak değerlendiriyor.
Jeopolitik gerilimler ve ticaret anlaşmazlıkları, piyasalarda yeniden oynaklık yaratabilecek başlıca riskler arasında gösteriliyor.