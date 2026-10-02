Piyasaların beklediği veri açıklandı: Altın ve gümüş yeniden yükselişe geçti
Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde dengeleri değiştiren gelişme ABD'den geldi. Tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamaması Fed'e ilişkin hesapları değiştirirken, değerli metallerde fiyatlar hızla yukarı döndü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından değerli metaller yükselişe geçti. İstihdam artışının beklentilerin oldukça altında kalması, Fed'in faiz artırımlarını erteleyebileceği beklentisini güçlendirdi.
Verinin ardından ons altın yüzde 1,14 yükselerek 4 bin 225,21 dolara çıktı.
Ons altın veri öncesinde 4 bin 179 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Gram altın ise gün içinde 6 bin 531 lirayı test ederken veri sonrası 6 bin 670 lira civarında hareket etti.
Gümüşte yükseliş yüzde 1,5'i aştı
Altındaki hareket gümüş fiyatlarına da yansırken, gümüş yüzde 1,54 değer kazanarak 61,91 dolara yükseldi.
Platin yüzde 0,80 artışla 1.732,44 dolardan, paladyum ise yüzde 0,72 yükselişle 1.175,09 dolardan işlem gördü.
ABD istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkilerken faiz getirisi bulunmayan değerli metallere olan talebi destekledi.