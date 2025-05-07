Piyasaların gözü Fed'de! Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi
Bugün gözler Amerikan Merkez Bankası'nda… Federal Reserve System (FED) bugün kritik açıklamayı yapacak. Trump'ın faiz baskısına Powell'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor. Bugünün en çok yöneltilen sorusu ise "Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" şeklinde...
Piyasaların beklediği gün geldi çattı. Amerikan Merkez Bankası Fed, faizler konusunda kararını verecek. ABD'de düşen enflasyondan sonra Powell'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... Fed'in kararı ne zaman duyuracağını bilmeyenler "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
Mayıs ayı Fed faizleri ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararı ise Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Jerome Powell ise saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasanın %98'lik ezici çoğunluğu, FED'in politika faizini %4,25 - %4,50 aralığında sabit tutmasını bekliyor.
Sadece %2'lik küçük bir kesim, faizlerin %4,00 - %4,25 aralığına indirilmesi yönünde bir adım bekliyor.