Platinde alarm zilleri çalıyor! 1700 doların altı yeni satış dalgasını tetikleyebilir

Piyasalarda dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, faiz oranlarındaki düşüşe rağmen değerli metallerin yükseliş gösterememesi oldu. Geçmişte faizlerin gerilemesi, platin ve diğer değerli metaller için destekleyici bir unsur olarak görülüyordu. Ancak son fiyat hareketleri, bu ilişkinin zayıfladığını ve yatırımcı davranışlarında önemli değişiklikler yaşandığını gösteriyor.