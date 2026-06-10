Platinde alarm zilleri çalıyor! 1700 doların altı yeni satış dalgasını tetikleyebilir
Platin fiyatlarında satış baskısı derinleşiyor. Analistler, kritik 1.700 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların 1.500 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuyor. Faizlerle olan geleneksel ilişkinin bozulması ise piyasalardaki risk algısının değiştiğine işaret ediyor.
Platin piyasası salı günü sert satışlarla karşı karşıya kaldı. Fiyatların önemli bir destek seviyesine yaklaşması, yatırımcıların dikkatini yeniden bu değerli metale çevirdi.
Teknik göstergeler, platinin geçen yıl aralık ayında görülen dip seviyelere doğru yeni bir hareket başlatabileceğine işaret ediyor. Özellikle son dönemde oluşan düşük zirveler ve zayıflayan fiyat yapısı, aşağı yönlü riskleri artırıyor.
Piyasalarda dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, faiz oranlarındaki düşüşe rağmen değerli metallerin yükseliş gösterememesi oldu. Geçmişte faizlerin gerilemesi, platin ve diğer değerli metaller için destekleyici bir unsur olarak görülüyordu. Ancak son fiyat hareketleri, bu ilişkinin zayıfladığını ve yatırımcı davranışlarında önemli değişiklikler yaşandığını gösteriyor.
Uzmanlar, faizlerle metaller arasındaki geleneksel korelasyonun kırılmasının piyasalarda yeni bir dönemin habercisi olabileceğini değerlendiriyor. Analistlere göre platin piyasasında gözler şimdi 1.700 dolar seviyesine çevrildi. Psikolojik açıdan büyük önem taşıyan bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satışların hız kazanabileceği belirtiliyor.
Böyle bir senaryoda piyasanın bir sonraki hedefinin 1.500 dolar bölgesi olabileceği ifade ediliyor. Her ne kadar fiyatların bu seviyeye düz bir çizgide ilerlemesi beklenmese de, platin piyasasının görece küçük hacimli olması nedeniyle sert hareketlerin yaşanabileceği vurgulanıyor.
Uzmanlar, kısa vadeli toparlanma denemelerine karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Platin fiyatlarının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için öncelikle 1.800 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiği ifade ediliyor. Bu seviye aşılmadan gerçekleşecek yükselişlerin kalıcı olmayabileceği ve yeni satış fırsatları olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.
Platin fiyatlarındaki zayıflığın arkasında yalnızca teknik nedenler bulunmuyor. Uzmanlara göre yatırımcılar son günlerde riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladı. ABD borsalarında son beş işlem günü içinde iki kez sert satış yaşanması da bu görüşü destekliyor. Piyasalarda risk iştahının azalması, platin gibi ekonomik büyümeye duyarlı emtialar üzerinde ek baskı oluşturuyor.
Analistler mevcut görünümün yalnızca platin piyasasına özgü olmadığını vurguluyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve yatırımcıların güvenli pozisyonlara yönelmesi, birçok varlık sınıfında oynaklığı artırıyor. Uzun vadede oluşabilecek sert düzeltmelerin yeni alım fırsatları yaratabileceği belirtilse de, kısa vadede hem platin hem de genel piyasa görünümünün yüksek risk taşıdığı ifade ediliyor.