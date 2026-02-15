Google Haberler

PTT'den emeklilere 14 bin liralık nakit destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında, belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, PTT Emekli Ödeme Kampanyası'na ilişkin bilgi verdi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini belirtti.

Uraloğlu, bu şartı sağlayan emeklilerin, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabildiğini ifade etti.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira ve PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlanıyor. 

PTT üzerinden anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor.

Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor."

Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.

