Rakam dudak uçuklattı: Ülke servetinin yüzde 15'i sadece 137 bin hanenin elinde

Gruba dahil hanelerin ortalama serveti 200 milyon doların üzerine çıktı. Fed'in en ayrıntılı verilerinde, en zengin yüzde 0,1'e girebilmek için gereken servet 2022'de 45,8 milyon dolar seviyesindeydi. Bu kesimin toplam varlığı o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 50 arttığı için mevcut eşiğin çok daha yukarıda olduğu belirtiliyor.