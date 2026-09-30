Rakam dudak uçuklattı: Ülke servetinin yüzde 15'i sadece 137 bin hanenin elinde
ABD'de servet uçurumu çarpıcı boyutlara ulaştı. Fed verilerine göre, en zengin yüzde 0,1'in serveti 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak 28 trilyon dolara yaklaştı. Yaklaşık 137 bin hane ülke servetinin yüzde 15'ini elinde tutarken, en yoksul yüzde 50'nin toplam serveti yalnızca 4 trilyon dolar seviyesinde kaldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de servet dağılımındaki fark son yıllarda daha da belirginleşti. The Wall Street Journal'ın (WSJ), ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine dayandırdığı analizine göre, ülkenin en zengin yüzde 0,1'lik kesiminin toplam serveti 2019 sonundan bu yana iki katından fazla arttı.
Yaklaşık 137 bin haneden oluşan bu grubun serveti 28 trilyon dolara yaklaşırken, ABD'deki yaklaşık 186 trilyon dolarlık toplam varlığın yüzde 15'i en zengin yüzde 0,1'in elinde bulunuyor.
Servetlerine 14,5 trilyon dolar eklendi
Rachel Louise Ensign ve Justin Lahart'ın analizine göre, en zengin yüzde 0,1'in diğer yüksek gelirli gruplardan ayrışması salgının başladığı dönemde hız kazandı.
2019 sonundan haziran sonuna kadar bu kesimin servetine toplam 14,5 trilyon dolar eklendi. Artışın yaklaşık 10 trilyon dolarlık bölümünü hisse senetleri ve yatırım fonlarından elde edilen kazançlar oluşturdu.
Gruba dahil hanelerin ortalama serveti 200 milyon doların üzerine çıktı. Fed'in en ayrıntılı verilerinde, en zengin yüzde 0,1'e girebilmek için gereken servet 2022'de 45,8 milyon dolar seviyesindeydi. Bu kesimin toplam varlığı o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 50 arttığı için mevcut eşiğin çok daha yukarıda olduğu belirtiliyor.
Borsadaki yükseliş 4 trilyon dolar kazandırdı
Hisse senedi piyasasındaki güçlü seyir de servet artışında önemli rol oynadı. S&P 500 endeksinin yüzde 21 yükseldiği ve 30 Haziran'da sona eren bir yıllık dönemde, en zengin yüzde 0,1 borsadan yaklaşık 4 trilyon dolarlık yeni servet elde etti.
En zengin yüzde 10'un geri kalanının aynı dönemdeki kazancı 38,2 trilyon dolara ulaştı. Ancak bu tutar, en zengin yüzde 0,1'e kıyasla yaklaşık 100 kat daha fazla hane arasında paylaşıldı.
En yoksul yüzde 50'nin toplam serveti 4 trilyon dolar
Gelir dağılımının diğer ucunda ise çarpıcı bir fark bulunuyor. ABD'nin en yoksul yüzde 50'lik kesiminin toplam serveti yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesinde kaldı.
Bu grup, yükselen konut fiyatları ve salgın döneminde sağlanan devlet desteklerinin etkisiyle oransal olarak en yüksek servet artışını yaşadı. Buna rağmen hane başına ortalama servet yaklaşık 63 bin dolar olurken, ülkenin toplam servetinden aldığı pay yalnızca yüzde 2,3 seviyesinde bulunuyor.
Böylece en zengin yüzde 0,1'de yer alan ortalama bir hanenin serveti, en yoksul yarıdaki bir hanenin servetinin 3 bin katından fazlasına ulaşıyor.
Zenginlerin gelirinde işletmeler ve yatırımlar öne çıkıyor
Ekonomi profesörleri Owen Zidar ve Eric Zwick'in analizine göre, en zengin yüzde 0,1'lik kesimin gelir kaynakları da toplumun geri kalanından farklılaşıyor.
Bu gruptakilerin yüzde 37'si gelirinin büyük bölümünü işletmelerden, yüzde 26'sı ise sermaye kazançlarından sağlıyor. Ücret ve maaşın temel gelir kaynağı olduğu kişilerin oranı ise yalnızca yüzde 10 seviyesinde kalıyor.