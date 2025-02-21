Ramazan pidesi fiyatları 2025: Hangi ilde ne kadara satılacak? İşte il il güncel liste...
Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatları da açıklanmaya başladı. Peki bu sene Ramazan pidesi ne kadara satılacak? Pideye ne kadar zam geldi? Her şehirde zam olacak mı? İşte il il Ramazan pidesi fiyatları...
Ramazan ayının başlamasına sekiz gün kaldı. Ramazanın olmazsa olmazı Ramazan pidesinin fiyatları da açıklanmaya başlandı. Peki Ramazan pidesi hangi ilde ne kadara satılacak? İşte il il Ramazan pidesi fiyatları...
Ankara
Başkentte Ramazan pidesinin 250 gramı bu yıl 20 TL'ye satılacak.
Geçen sene Ankara'da 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'ye satılıyordu.
İstanbul
Mega kentte 250 gram Ramazan pidesi 20 TL'den satışa sunulacak. 370 gram pide ise 30 TL'den alıcı bulacak.
İzmir
İzmir'de 300 gram pide 25 TL'den satışa sunulacak. Geçen sene şehirde 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 18 TL'ydi.