Rekabet Kurulu'ndan beş devralma işlemine onay
Rekabet Kurulu, bir dizi birleşme ve devralma başvurusunu karara bağladı. Kurul, beş devralma işlemine onay verirken, bir başvuruyu reddetti.
AdColony Holding AŞ’nin tek kontrolünün, Digital Turbine Inc’in tamamına sahip olduğu iştiraki Digital Turbine Media Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Orange SA tarafından tek kontrol edilen Orange Concessions SASU’nun ortak kontrolünün, Caisse des Dépôts et Consignations ve Électricité de France SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Çeşitli lisanssız elektrik üretim santrallerinin (Motus Şirketler Grubu-Demges Elektrik Üretim Anonim Şirketi-Besni Şirketler Grubu) Ak Portföy Yönetim AŞ - JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Japan Energy Capital 1 LP tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Lonza Group AG’nin Lonza Özel Bileşenler iş kolunun ortak kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. ve Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.