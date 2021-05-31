Rekabet onayı alan devralma ve birleşmeler Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kuruldan onay alan bazı devralma ve birleşmeler şöyle: 1 | 7

Orka Holding Orka Holding AŞ'nin kontrolünün Süleyman Nazif Orakçıoğlu ve Halidun Orakçıoğlu tarafından devralınması işlemine izin verildi. 2 | 7

CFM Soğutma ve Otomasyon CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin bir kısım hissesinin Murat Cem Özdemir ve Filiz Banu Özdemir tarafından Carel Industries S.p.A.'ya devredilmesi yoluyla, ortak kontrolünün Murat Cem Özdemir ve Carel Industries S.p.A tarafından devralınması işlemi onaylandı. 3 | 7