Rekabet onayı alan devralma ve birleşmeler
Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kuruldan onay alan bazı devralma ve birleşmeler şöyle:
Orka Holding
Orka Holding AŞ'nin kontrolünün Süleyman Nazif Orakçıoğlu ve Halidun Orakçıoğlu tarafından devralınması işlemine izin verildi.
CFM Soğutma ve Otomasyon
CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin bir kısım hissesinin Murat Cem Özdemir ve Filiz Banu Özdemir tarafından Carel Industries S.p.A.'ya devredilmesi yoluyla, ortak kontrolünün Murat Cem Özdemir ve Carel Industries S.p.A tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Arimpeks Alüminyum
Cenk Erçin’in sahibi olduğu payların devralınması suretiyle Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Aluflexpack AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.