Rekabet'ten bazı birleşme ve devralmalara onay
Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı. Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, onayına izin verilen birleşme ve devralmalar şöyle:
KELLOGG TOLARAM NOODLES
KT ROA Pte. Ltd'nin kontrolünün Kellogg Tolaram Noodles Singapore Pte. Ltd ile ana şirketleri tarafından devralınması işlemine izin verdi.
INDIA GLYCOLS
India Glycols Limited’in tek kontrolündeki IGL Green Chemicals Private Limited’in ortak kontrolünün, Clariant AG’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Clariant International AG tarafından devralınması işlemi onaylandı.
IGENOMIX
Igenomix S.L.U.'nun tek kontrolündeki Novalbufera Business, S.L'nin ortak kontrolünün Universal Clinics S.L tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
Bİ STRATEJİ
Bİ Strateji Yazılım Sanayi Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.