Rekor beklenirken sert fren yaptı! Bakır son bir haftanın en düşüğünde

Küresel piyasalarda geçen hafta rekor seviyelere yaklaşan bakır fiyatları, yeni haftaya sert düşüşle başladı. Güçlenen ABD doları, Çin'den gelen beklenti altı ekonomik veriler ve yükselen petrol fiyatları, sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturdu. Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatları yüzde 2,75 gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesine inerken, analistler piyasada artık jeopolitik gelişmelerin ötesinde daha yapısal bir fiyatlama eğiliminin oluşmaya başladığına dikkat çekiyor.

Damla Kaya
Küresel piyasalarda bakır fiyatları, haftanın ilk işlem gününde değer kaybetti.

Güçlenen ABD doları, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle bakır, son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören üç ay vadeli gösterge bakır kontratı, TSİ 08.19 itibarıyla yüzde 2,75 düşüşle ton başına 13 bin 555 dolara indi.

Analistler, fiyatlardaki geri çekilmede döviz piyasalarındaki hareketlerin yanı sıra dünyanın en büyük sanayi metalleri tüketicilerinden biri olan Çin'e ilişkin ekonomik verilerin etkili olduğunu belirtiyor.

Rekor seviyelerin ardından geri çekilme

Bakır fiyatları geçtiğimiz hafta güçlü yükseliş kaydetmişti.

LME'de işlem gören bakır, maden arzına yönelik endişeler ve hammadde sıkıntılarının etkisiyle 15 Mayıs'ta ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Fiyatlar geçen hafta yüzde 5 yükselerek ton başına 13 bin 643 dolara kadar çıktı.

29 Ocak'taki işlemlerde ise bakır kısa süreliğine 14 bin 500 dolar seviyesini aşmıştı.

"Yapısal fiyat eğilimi oluşuyor"

Piyasa uzmanları, bakır fiyatlarının artık yalnızca Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere bağlı hareket etmediğine dikkat çekiyor.

Analistlere göre arz sıkıntıları, enerji maliyetleri ve sanayi talebine ilişkin beklentiler nedeniyle piyasada daha bağımsız ve yapısal bir fiyatlama eğilimi oluşmaya başladı.

