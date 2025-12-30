Rekor kıran altın 2026'da ne kadar olacak? Dev bankalardan altın tahmini
Altın fiyatları 2025 yılında rekor seviyelere yükseldi. Sarı metal, 4 bin 549 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken yatırımcının ise en yakından takip ettiği emtia haline geldi. Küresel gelişmeler, altın fiyatlarında geride bırakmaya hazırlandığımız sene tam 51 kez rekor kırdı. Yatırımcılar ise 2026'daki altın senaryolarını merak eder hale geldi. Dünyaca ünlü dev bankalar altında tahminlerini paylaştı.
Altın fiyatları 2025 boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Altındaki yükselişin arkasında iki temel dinamik öne çıktı: küresel jeopolitik gerilimler ve ABD merkezli ticaret–para politikası belirsizliği.
Orta Doğu’da tırmanan savaş riski, Venezuela ve İran kaynaklı askeri gelişmelerle birlikte yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken; ABD Başkanı Trump’ın agresif tarife adımları ve Fed ile yaşanan faiz gerilimi, enflasyon ve büyüme endişelerini derinleştirdi. Fed'in faiz indirimlerine dair beklentiler, zayıflayan dolar ve artan merkez bankası altın alımlarıyla birleşince, altın tarihi zirvelere ulaştı. Yılın son gününe yaklaşırken altının ons fiyatı ise 4.400,75 dolar olarak kayıtlara geçti.
2026'da altın ne kadar olacak?
Dünyaca ünlü bankalar, jeopolitik risklerin kalıcı hale gelmesi, merkez bankalarının güçlü alımları ve ABD’de faizlerin kademeli düşeceği beklentisiyle altın için tahminlerini yaptı. Peki 2026’da altın fiyatları hangi seviyeye ulaşabilir? 2026'da altın ne kadar olacak? İşte dünyaca ünlü bankaların altın tahminleri:
Dev bankaların 2026 altın tahminleri şöyle:
Alman bankası Commerzbank: 4 bin 200 dolar
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley: 4 bin 500 dolar
İsviçreli yatırım bankası UBS: 5 bin dolar
ABD’li yatırım bankası Bank of America (BofA): 4 bin 538 dolar
Alman bankası DeutscheBank: 4 bin 450 dolar
ABD’li yatırım bankası JPMorgan: 4 bin 600 – 5 bin dolar
Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs: 4 bin 900 dolar