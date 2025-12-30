Rekor kıran altın 2026'da ne kadar olacak? Dev bankalardan altın tahmini

Orta Doğu’da tırmanan savaş riski, Venezuela ve İran kaynaklı askeri gelişmelerle birlikte yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken; ABD Başkanı Trump’ın agresif tarife adımları ve Fed ile yaşanan faiz gerilimi, enflasyon ve büyüme endişelerini derinleştirdi. Fed'in faiz indirimlerine dair beklentiler, zayıflayan dolar ve artan merkez bankası altın alımlarıyla birleşince, altın tarihi zirvelere ulaştı. Yılın son gününe yaklaşırken altının ons fiyatı ise 4.400,75 dolar olarak kayıtlara geçti.