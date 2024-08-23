Rekor seviyede! İslam Memiş'ten dikkat çeken 'dolar tüyosu' (gram, ons altında son durum ne?) Finans uzmanı İslam Memiş, Youtube hesabından paylaştığı videoda, bugün saat 11.10 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine olan 34 TL'ye yükselerek rekor kıran dolar için dikkat çeken bir tüyo paylaştı. Memiş, ayrıca Dolar/TL kuru dışında, petrol, borsa, altının gram ve ons fiyatlarına yönelik son değerlendirmeleri ve öngörülerini de paylaştı.

Finans uzmanı İslam Memiş, yatırım piyasalarındaki güncel durum ve beklentilerle ilgili görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, Youtube hesabı üzerinden paylaştığı videoda Borsa İstanbul (BİST 100) endeksindeki hareketler, Dolar/TL kuru, Euro/dolar paritesi, altın ve gümüş fiyatları gibi konular ele aldı. 1 | 12

Ayrıca, ons altın ve gram altın fiyatlarının yanı sıra, Brent petrol ve Bitcoin piyasalarındaki gelişmelere de değinen Memiş, takipçilerine bir "dolar tüyosu" vererek 1 milyon TL ile yapılacak dikkat çeken bir kazanç yöntemi paylaştı. Memiş'in videosunda yer alan konuşmaları ve değerlendirmeleri şöyle: 2 | 12

"Borsa İstanbul endeksi 9920 puan seviyesinde, saatlerimiz 18:00 (22 Ağustos Perşembe). 17 puanlık bir değer artışı var. Yine 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor ve negatif görünüm devam ediyor. 10.000 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası maalesef şimdilik başarısız." 3 | 12