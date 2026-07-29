Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor
Gümüş fiyatları, yılın başındaki rekor yükselişin ardından ons başına 57-58 dolar bandında yön arıyor. Analistler, Fed'in sonbahara doğru faiz indirimine işaret eden güvercin mesajlar vermesi hâlinde fiyatın 65 doları test edebileceğini değerlendiriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Spot gümüş fiyatları, yılın başında ulaştığı rekor seviyelerden yaşanan sert geri çekilmenin ardından ons başına 57-58 dolar civarında dengeleniyor.
Spekülatif para girişleri ve süregelen arz açıklarıyla yılın ilk döneminde yüksek oynaklık gösteren gümüş, son haftalarda 55 dolar ile 61,30 dolar arasındaki bantta hareket ediyor.
Fed'in tutumu fiyatlarda belirleyici olacak
Gümüşün kısa vadeli yönünde, Kevin Warsh başkanlığındaki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası öne çıkıyor.
Enflasyonun kalıcı seyretmesine ilişkin endişeler ve yaz sonunda faiz artırımı yapılabileceği beklentisi, değerli metaldeki yükselişi sınırlandırıyor.
Fed'in daha güvercin bir politika benimsemesi veya sonbahara doğru faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik sinyal vermesi hâlinde, gümüş fiyatlarının ons başına 65 doları test edebileceği değerlendiriliyor.
Orta Doğu’daki gerilim hafifledi
Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi ve ham petrol fiyatlarında görülen dalgalanma, enflasyon endişelerinin geçici olarak azalmasını sağladı.
Bu gelişmelerin ardından gümüş fiyatları yön arayışına girerek belirli bir bant içinde dengelenme sürecine geçti.
Sanayi ve teknoloji talebi destek sağlıyor
Gümüş, birkaç yıldır devam eden yapısal arz açıklarının yanı sıra sanayi ve teknoloji sektörlerinden gelen taleple de destekleniyor.
Güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araçlar ve yapay zekâ altyapısı başta olmak üzere yüksek yoğunluklu bilgi işlem alanlarında gümüş kullanımının artması, değerli metal için güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Bu görünüm, uzun vadede fiyatlardaki düşüş riskini sınırlandırıyor.
Gümüş altından daha iyi performans gösterebilir
Piyasalarda altın-gümüş oranındaki olası daralma da yakından takip ediliyor.
Altına kıyasla daha sert fiyat hareketleri gösterebilen gümüş, güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesi durumunda yüzdesel olarak altından daha yüksek getiri sağlayabilir.