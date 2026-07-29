Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor

Güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araçlar ve yapay zekâ altyapısı başta olmak üzere yüksek yoğunluklu bilgi işlem alanlarında gümüş kullanımının artması, değerli metal için güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Bu görünüm, uzun vadede fiyatlardaki düşüş riskini sınırlandırıyor.