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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor

Gümüş fiyatları, yılın başındaki rekor yükselişin ardından ons başına 57-58 dolar bandında yön arıyor. Analistler, Fed'in sonbahara doğru faiz indirimine işaret eden güvercin mesajlar vermesi hâlinde fiyatın 65 doları test edebileceğini değerlendiriyor.

Damla Kaya
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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 1

Spot gümüş fiyatları, yılın başında ulaştığı rekor seviyelerden yaşanan sert geri çekilmenin ardından ons başına 57-58 dolar civarında dengeleniyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 2

Spekülatif para girişleri ve süregelen arz açıklarıyla yılın ilk döneminde yüksek oynaklık gösteren gümüş, son haftalarda 55 dolar ile 61,30 dolar arasındaki bantta hareket ediyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 3

Fed'in tutumu fiyatlarda belirleyici olacak

Gümüşün kısa vadeli yönünde, Kevin Warsh başkanlığındaki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası öne çıkıyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 4

Enflasyonun kalıcı seyretmesine ilişkin endişeler ve yaz sonunda faiz artırımı yapılabileceği beklentisi, değerli metaldeki yükselişi sınırlandırıyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 5

Fed'in daha güvercin bir politika benimsemesi veya sonbahara doğru faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik sinyal vermesi hâlinde, gümüş fiyatlarının ons başına 65 doları test edebileceği değerlendiriliyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 6

Orta Doğu’daki gerilim hafifledi

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi ve ham petrol fiyatlarında görülen dalgalanma, enflasyon endişelerinin geçici olarak azalmasını sağladı.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 7

Bu gelişmelerin ardından gümüş fiyatları yön arayışına girerek belirli bir bant içinde dengelenme sürecine geçti.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 8

Sanayi ve teknoloji talebi destek sağlıyor

Gümüş, birkaç yıldır devam eden yapısal arz açıklarının yanı sıra sanayi ve teknoloji sektörlerinden gelen taleple de destekleniyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 9

Güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araçlar ve yapay zekâ altyapısı başta olmak üzere yüksek yoğunluklu bilgi işlem alanlarında gümüş kullanımının artması, değerli metal için güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Bu görünüm, uzun vadede fiyatlardaki düşüş riskini sınırlandırıyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 10

Gümüş altından daha iyi performans gösterebilir

Piyasalarda altın-gümüş oranındaki olası daralma da yakından takip ediliyor.

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Rekordan sonra sert düşmüştü: Gümüş yeniden atağa hazırlanıyor - Resim: 11

Altına kıyasla daha sert fiyat hareketleri gösterebilen gümüş, güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesi durumunda yüzdesel olarak altından daha yüksek getiri sağlayabilir.

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