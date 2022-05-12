Rize-Artvin Havalimanı'nda son hazırlıklar

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek havalimanında ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve yol düzenlemesi için gerekli son kontroller ve çalışmalar tamamlanıyor.

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