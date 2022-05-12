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  4. Rize-Artvin Havalimanı'nda son hazırlıklar

Rize-Artvin Havalimanı'nda son hazırlıklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’nda açılış için son kontroller yapılıyor.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek havalimanında ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve yol düzenlemesi için gerekli son kontroller ve çalışmalar tamamlanıyor.

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Gece saatlerinde çay bardağı şeklinde inşa edilen kule ışıklandırılarak Türk bayrağı figürü yansıtıldı. 

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3 bin metre uzunluğundaki pist ise aydınlatıldı.

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Öte yandan gün batımı ile Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanında güzel görüntüler oluştu.

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