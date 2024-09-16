Sabancı, Koç, Akbank, Enka… Dünyanın en iyi şirketleri arasına girdiler! İşte sıralama...
Time Dergisi ve Statista işbirliğiyle hazırlanan 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2024' listesi açıklandı. Listede Türkiye'den Sabancı Holding, Koç Holding, Akbank ve Enka İnşaat ve Sanayi de yer aldı. Peki dünyanın en iyi şirketleri hangileri? Listeye giren Türk şirketlerin sıralamaları neler? İşte dünyanın en iyi 1000 şirketi!
Time dergisi ve Statista işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En İyi Şirketleri 2024" listesi yayınlandı. Zirvede Apple'ın yer aldığı listede 4 Türk şirket öne çıktı.
Time dergisi ve Statista, şirketleri çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performanslarına göre değerlendirerek bu listeyi oluşturdu.
Time dergisi tarafından "Dünyayı Değiştiren Şirketler" olarak tanımlanan organizasyonlar arasında Türkiye'den Sabancı Holding, Koç Holding, Akbank ve Enka İnşaat ve Sanayi bulunuyor.