Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL!
Samsun'daki balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener balığı takıldı. 2 kiloluk bir fener balığından yaklaşık 300-400 gram et çıkıyor. Sadece kuyruğu yenen balığın kilosu 700 TL...
Samsun'da tezgahlarda özellikle hamsi fiyatlarının düşmesi vatandaşları sevindirirken, balıkçılar beklenen ilgiyi göremediklerini söylüyor.
Karadeniz'deki balık bolluğu, Samsun tezgahlarına da yansımış durumda. Hamsinin kilosu 80 TL, istavrit 100 TL, kefal ve uskumru 150 TL, tirsi 200 TL, barbun 150 TL, mezgit ise 200 TL'den satılıyor.
Balıkçı Onurcan Köse, “Hamsi bol olduğu için fiyatlar düştü. Ancak vatandaş ucuz balığa tereddütle yaklaşıyor. Fiyat düşünce satış azalıyor” dedi.
Köse, “Geçen hafta kilosu 150 TL’yken 2 saatte hamsi bitti. Şimdi 80 TL’ye satıyoruz ama soran yok. İlginçtir, balık pahalıyken daha çok satılıyor” diye konuştu.
Köse ayrıca, “Normalde Ege ve Akdeniz’de görülen fener balığı bu yıl Karadeniz ağlarına takıldı. Bu, bölgemiz için olağanüstü bir rastlantı” dedi.
Yaklaşık 2 kiloluk bir fener balığından 300-400 gram et elde edilebiliyor ve yalnızca kuyruğu yeniyor.
Fener balığının kilosu 700 TL’den satışa sunulurken, vatandaşlar bu nadir türü merakla inceliyor. Balığın özellikle şiş ve tava şeklinde pişirildiğinde oldukça lezzetli olduğu belirtiliyor.