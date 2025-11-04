Google Haberler

Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL!

Samsun'daki balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener balığı takıldı. 2 kiloluk bir fener balığından yaklaşık 300-400 gram et çıkıyor. Sadece kuyruğu yenen balığın kilosu 700 TL...

Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL! - Resim: 1

Samsun'da tezgahlarda özellikle hamsi fiyatlarının düşmesi vatandaşları sevindirirken, balıkçılar beklenen ilgiyi göremediklerini söylüyor.

1 7
Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL! - Resim: 2

Karadeniz'deki balık bolluğu, Samsun tezgahlarına da yansımış durumda. Hamsinin kilosu 80 TL, istavrit 100 TL, kefal ve uskumru 150 TL, tirsi 200 TL, barbun 150 TL, mezgit ise 200 TL'den satılıyor.

2 7
Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL! - Resim: 3

Balıkçı Onurcan Köse, “Hamsi bol olduğu için fiyatlar düştü. Ancak vatandaş ucuz balığa tereddütle yaklaşıyor. Fiyat düşünce satış azalıyor” dedi.

3 7
Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL! - Resim: 4

Köse, “Geçen hafta kilosu 150 TL’yken 2 saatte hamsi bitti. Şimdi 80 TL’ye satıyoruz ama soran yok. İlginçtir, balık pahalıyken daha çok satılıyor” diye konuştu.

4 7
Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL! - Resim: 5

Köse ayrıca, “Normalde Ege ve Akdeniz’de görülen fener balığı bu yıl Karadeniz ağlarına takıldı. Bu, bölgemiz için olağanüstü bir rastlantı” dedi.

5 7
Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL! - Resim: 6

Yaklaşık 2 kiloluk bir fener balığından 300-400 gram et elde edilebiliyor ve yalnızca kuyruğu yeniyor.

6 7
Sadece kuyruğu yeniyor... Kilosu 700 TL! - Resim: 7

Fener balığının kilosu 700 TL’den satışa sunulurken, vatandaşlar bu nadir türü merakla inceliyor. Balığın özellikle şiş ve tava şeklinde pişirildiğinde oldukça lezzetli olduğu belirtiliyor.

7 7