Satılık konut fiyatı artışında zirve Antalya’nın

Hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu ‘Ekim 2021 Emlak Endeksi’ verilerini açıkladı. Endeks verileri, 5 büyük ilde satılık konutların bir yıl içindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Verilere göre; son 1 yılda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 52 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa izledi.

Hepsiemlak’ın verilerine göre 5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları şöyle: