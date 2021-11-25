Satılık konut fiyatı artışında zirve Antalya’nın
Hepsiemlak, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da satılık konut fiyatlarının son bir yıl içinde değişim oranlarını açıkladı. Endeks verilerine göre en yüksek fiyat artışı yüzde 52 ile Antalya’da oldu.
Hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu ‘Ekim 2021 Emlak Endeksi’ verilerini açıkladı. Endeks verileri, 5 büyük ilde satılık konutların bir yıl içindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Verilere göre; son 1 yılda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 52 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa izledi.
Hepsiemlak’ın verilerine göre 5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları şöyle:
ANTALYA
Ekim 2020 ortalama m2 fiyat: 3,904 TL
Ekim 2021 ortalama m2 fiyat: 5,947 TL
Yıllık değişim: Yüzde 52
İSTANBUL
Ekim 2020 ortalama m2 fiyat: 5,252 TL
Ekim 2021 ortalama m2 fiyat: 7,824 TL
Yıllık değişim: Yüzde 49
ANKARA
Ekim 2020 ortalama m2 fiyat: 2,581 TL
Ekim 2021 ortalama m2 fiyat: 3,602 TL
Yıllık değişim: Yüzde 40