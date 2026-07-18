Savaşlar, tarifeler, Hürmüz krizi… Dünya ekonomisi neden hâlâ ayakta?
Rusya-Ukrayna savaşı, Trump'ın gümrük tarifeleri ve Hürmüz Boğazı krizine rağmen küresel ekonomi beklenen resesyona girmedi. Uzmanlara göre bunun birden fazla nedeni var. Ekonomistler, tablonun arkasındaki dinamikleri tek tek sıraladı. İşte küresel sorunlara rağmen dünya ekonomisinin ayakta kalmasının sebebi...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son yıllarda dünya ekonomisi peş peşe yaşanan krizlere rağmen beklenenden daha güçlü bir performans sergiliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan enerji krizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifeleri ve İran gerilimi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar küresel ekonomiyi sarsmasına rağmen, beklenen resesyon gerçekleşmedi.
Ekonomistler, dünya ekonomisinin bu yıl da yaklaşık yüzde 3 büyümesinin beklendiğini belirterek, son on yılın ortalamasının üzerinde bir performansın sürdüğüne dikkat çekiyor.
Ekonomistler, dünya ekonomisinin bu yıl da yaklaşık yüzde 3 büyümesinin beklendiğini belirterek, son on yılın ortalamasının üzerinde bir performansın sürdüğüne dikkat çekiyor.
Dayanıklılık ön plana çıktı
Uluslararası kuruluşların raporlarında son dönemin en dikkat çeken kavramı ise "dayanıklılık" oldu. IMF, Dünya Bankası, OECD ve Avrupa Merkez Bankası değerlendirmelerinde küresel ekonominin krizlere karşı beklenenden çok daha dirençli olduğu vurgulanıyor.
Uzmanlara göre özellikle ABD ekonomisi güçlü görünümünü korurken, Çin, Hindistan ve Asya ülkeleri küresel büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Avrupa genelinde büyüme zayıf seyretse de İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Doğu Avrupa ekonomileri olumlu ayrışıyor.
Yapay zeka yatırımları ekonomiyi destekledi
Ekonomistler, özellikle ABD'de teknoloji devlerinin yapay zeka alanında yaptığı büyük yatırımların finansal piyasaları ve tüketimi desteklediğini ifade ediyor.
Pandemi sonrası artan üretkenlik ve şirketlerin krizlere hızlı uyum sağlaması da küresel ekonominin beklenenden güçlü kalmasında etkili olan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
Riskler tamamen ortadan kalkmadı
Uzmanlar, mevcut görünümün olumlu olmasına rağmen küresel ekonomi açısından belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor.
Yeni ticaret savaşları, enerji arzında yaşanabilecek kesintiler ve merkez bankalarının faiz politikalarında olası hatalar önümüzdeki dönemde büyüme üzerinde baskı oluşturabilecek en önemli riskler arasında yer alıyor.
Ekonomistlere göre son yıllarda yaşanan tüm jeopolitik krizlere rağmen dünya ekonomisinin gösterdiği direnç dikkat çekici olsa da bu tablonun kalıcı olup olmayacağı, enerji piyasaları ve küresel ticarette yaşanacak gelişmelere bağlı olacak.