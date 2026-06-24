Savunma devi halka arz için düğmeye bastı
Leopard 2 tankının üreticileri arasında yer alan Avrupa merkezli savunma şirketi KNDS, Paris ve Frankfurt borsalarında halka arz olma kararı aldı. Şirket hisselerinin yüzde 20'ye kadar olan kısmının kurumsal yatırımcılara satılması planlanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden KNDS, hisselerini Paris ve Frankfurt borsalarında işlem görmek üzere halka arz etmeye hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, halka arz kapsamında mevcut hissedarlar olan Fransız devletine ait GIAT Industries ile Alman holding şirketi Wegmann & Co'nun sahip olduğu hisselerin yüzde 20'ye kadar olan bölümünün satışa sunulmasının planlandığı bildirildi.
Hisseler kurumsal yatırımcılara satılacak
Açıklamaya göre halka arzda bireysel yatırımcılara yönelik bir satış gerçekleştirilmeyecek. Hisseler doğrudan kurumsal yatırımcılara arz edilecek.
KNDS, Ukrayna'da kullanılan zırhlı araçlar ve mühimmat üretimiyle Avrupa savunma sanayisinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, son dönemde hız kazanan Avrupa'nın savunma kapasitesini artırma ve yeniden silahlanma politikalarının öne çıkan şirketlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Almanya'dan yüzde 40'lık hisse adımı
Şirket ayrıca Almanya hükümetinin, Wegmann ile yaptığı anlaşma kapsamında KNDS'nin adi sermayesinin yüzde 40'ını satın alacağını duyurdu.
Leopard 2 ana muharebe tankının üreticileri arasında bulunan KNDS'nin halka arz kararı, Avrupa'da savunma harcamalarının arttığı ve savunma şirketlerinin yatırımcı ilgisinin odağına yerleştiği bir dönemde geldi.
"Savunma ve güvenlikte yeni dönem"
KNDS CEO'su Jean-Paul Alary, konuya ilişkin değerlendirmesinde Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında yeni bir döneme girdiğini belirterek, orduların hızla modernize edildiğini ve kritik kara savunma kabiliyetlerinin yeniden inşa edildiğini ifade etti.
Şirketin halka arz sürecine ilişkin detayların ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.