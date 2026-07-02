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Savunma devi halka arzı erteledi

Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden KNDS, savunma hisselerinde son dönemde yaşanan dalgalanma nedeniyle halka arz planını erteledi. Şirket, sürecin piyasa koşullarının iyileşmesinin ardından yeniden başlatılacağını açıkladı.

Mutluhan Yıldız
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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 1

Merkezi Amsterdam'da bulunan tank üreticisi KNDS, uzun süredir beklenen halka arzını erteleme kararı aldı. 

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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 2

Şirketten yapılan açıklamada, hissedarların halka arz sürecinin "daha elverişli piyasa koşulları oluştuğunda" yeniden başlatılması yönünde karar aldığı bildirildi.

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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 3

Açıklamada, kararın Avrupa savunma sektöründe son dönemde yaşanan piyasa oynaklığı nedeniyle alındığı ifade edildi.

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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 4

12 milyar euronun üzerindeki değerleme hedefi

Karar, KNDS'nin şirket değerlemesini 12 milyar euronun (13,7 milyar dolar) üzerine çıkarmayı hedeflediği halka arz için yatırımcılardan beklediği desteği bulmakta zorlandığı yönünde haberlerin ardından geldi.

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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 5

KNDS, geçen hafta hisselerini Paris ve Frankfurt borsalarında eş zamanlı olarak kote etmeyi planladığını duyurmuştu. 

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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 6

Muhtamle halka arzın, bu yıl Avrupa'nın en büyük halka arzlarından biri olması bekleniyordu.

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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 7

Yeni tarih verilmedi

Şirket, halka arzın ne zaman yeniden başlatılacağına ilişkin takvim paylaşmazken, sürecin piyasa koşullarının daha uygun hale gelmesiyle devam edeceğini belirtti.

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Savunma devi halka arzı erteledi - Resim: 8

KNDS, erteleme kararının ayrıntılarına ilişkin ise ek açıklama yapmadı.

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