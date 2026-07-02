Savunma devi halka arzı erteledi
Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden KNDS, savunma hisselerinde son dönemde yaşanan dalgalanma nedeniyle halka arz planını erteledi. Şirket, sürecin piyasa koşullarının iyileşmesinin ardından yeniden başlatılacağını açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Merkezi Amsterdam'da bulunan tank üreticisi KNDS, uzun süredir beklenen halka arzını erteleme kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, hissedarların halka arz sürecinin "daha elverişli piyasa koşulları oluştuğunda" yeniden başlatılması yönünde karar aldığı bildirildi.
Açıklamada, kararın Avrupa savunma sektöründe son dönemde yaşanan piyasa oynaklığı nedeniyle alındığı ifade edildi.
12 milyar euronun üzerindeki değerleme hedefi
Karar, KNDS'nin şirket değerlemesini 12 milyar euronun (13,7 milyar dolar) üzerine çıkarmayı hedeflediği halka arz için yatırımcılardan beklediği desteği bulmakta zorlandığı yönünde haberlerin ardından geldi.
KNDS, geçen hafta hisselerini Paris ve Frankfurt borsalarında eş zamanlı olarak kote etmeyi planladığını duyurmuştu.
Muhtamle halka arzın, bu yıl Avrupa'nın en büyük halka arzlarından biri olması bekleniyordu.
Yeni tarih verilmedi
Şirket, halka arzın ne zaman yeniden başlatılacağına ilişkin takvim paylaşmazken, sürecin piyasa koşullarının daha uygun hale gelmesiyle devam edeceğini belirtti.
KNDS, erteleme kararının ayrıntılarına ilişkin ise ek açıklama yapmadı.