Şehir dışından öğrendi, bahçesinde uyguladı: İlk seferde verim arttı

İleklemeyi 6 Temmuz civarında yaptığını belirten Bulut, "İlekleme Temmuz'un 6'sı gibi yaptık. İliklemenin ardından ben bir sürüm de gerçekleştirdim toprak işlemesi. Onun haricinde 3 defa bir sulama yapabildim. İlk kez yani sulamayı da yani köklerini kazarak yani açık bir sulama yaptım; damlama ya da herhangi bir şekilde değil. O şekilde yaptım; hem tane irileşti hem geçen yıllara göre meyve tutumu arttı. İleklemeden sonra bazı meyvelerde döküm meydana geldi, biz bunun meyve tutumunun olmamasına bağladık, sizin kontrol ve incelemelerinizde bu dökülmenin incir siyah sineğinin neden olduğunu ortaya çıkardınız, bunun için sizlere teşekkür ederiz" dedi.