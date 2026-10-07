Şehir dışından öğrendi, bahçesinde uyguladı: İlk seferde verim arttı
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde incir üreticisi Muhammed Bulut, bu yıl ilk kez uyguladığı ilekleme ve sulama çalışmalarıyla meyve tutumunu artırdı. Tarım ekipleri ise üreticiye damla sulama tavsiyesinde bulundu.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde incir üretimi yapılan bahçede hasat ve yetiştiricilik çalışmaları incelendi. Tekirdağ Tarım Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi’nde üretici Muhammed Bulut’a ait bahçeyi ziyaret ederek ürünlerin verim ve kalitesini değerlendirdi. Ekipler ayrıca hastalık ve zararlılara yönelik kontroller gerçekleştirdi.
İlk kez ilekleme uyguladı
Bursa ve İzmir’deki modern incir yetiştiriciliği uygulamalarını inceleyen ve edindiği tecrübeleri Şarköy’deki bahçesine aktaran Bulut, bu yıl ilk kez ilekleme yöntemini kullandı.
İleklemeyi 6 Temmuz civarında yaptığını belirten Bulut, "İlekleme Temmuz'un 6'sı gibi yaptık. İliklemenin ardından ben bir sürüm de gerçekleştirdim toprak işlemesi. Onun haricinde 3 defa bir sulama yapabildim. İlk kez yani sulamayı da yani köklerini kazarak yani açık bir sulama yaptım; damlama ya da herhangi bir şekilde değil. O şekilde yaptım; hem tane irileşti hem geçen yıllara göre meyve tutumu arttı. İleklemeden sonra bazı meyvelerde döküm meydana geldi, biz bunun meyve tutumunun olmamasına bağladık, sizin kontrol ve incelemelerinizde bu dökülmenin incir siyah sineğinin neden olduğunu ortaya çıkardınız, bunun için sizlere teşekkür ederiz" dedi.
Damla sulama tavsiyesi
Bahçede inceleme yapan Tekirdağ Tarım Müdürlüğü mühendisleri, ilk kez uygulanan ileklemenin ardından ortaya çıkan sonuçları değerlendirirken sulama yönteminin önemine de dikkati çekti.
Mühendisler, "Burada daha önce Temmuz ayında ilekleme için geldiğimiz incir bahçesindeyiz. Üreticimiz, örnek üreticimiz Muhammet Bey'le beraber. İlk defa ilekleme yapmıştı. Sulamayı önümüzdeki yıl inşallah damla sulama sistemine geçeriz. Bakınız gövdeye su değdiği zaman şurada çürümeler meydana geliyor. Burada mantarlaşma meydana gelerek bitkimizi öldürüyor. Bu nedenle sulama yaparken bile özellikle gövdelere kesin su değmemesi lazım. Ve damla sulamaya geçmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu tür sudan kaynaklı zararların önüne geçmek ve su kaybının önüne geçmek için. Buna dikkat edelim, damla sulamaya yönelelim. Siz ne kadar kazanırsanız ülkemiz kazanır, hep birlikte kazanmış oluruz. Bunu da senin gibi örnek bir çiftçiyle yapabilmek, genç bir çiftçiyle yapabilmek çok daha güzel" diye konuştu.
Modern üretim teknikleri anlatıldı
Ekipler, suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için damla sulama sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini üreticiye aktardı. Ziyarette ayrıca modern yetiştiricilik yöntemlerinin incirde verim ve kalite üzerindeki katkıları hakkında bilgi verildi.