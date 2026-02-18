Şehirde pastaneciydi, köyüne döndü servetini büyüttü: Kendi işinin patronu oldu

Projelerin önemli katkılar sunduğunu belirten ve üreticilere verilen desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Ertaş, "Bu proje sayesinde 100 koyun aldım, şimdi 600 koyunum var. Borçlarımı ödedim, ev, traktör ve tarla aldım. Birçok borcum vardı, hepsini kapattım. Yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine ahır yaptım, projeyi daha da ilerletmeye çalışıyorum. Gençlere de tavsiye ediyorum, köylerine dönsünler, gurbet ellerde çalışmasınlar. Bu proje sayesinde kendi işimin patronu oldum" dedi.