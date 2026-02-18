Şehirde pastaneciydi, köyüne döndü servetini büyüttü: Kendi işinin patronu oldu
Yıllarca İzmir’de işletmecilik yapan İlyas Ertaş, devlet destekli projeyle memleketine döndü. 100 koyunla başladığı hayvancılıkta sürüsünü 600’e çıkaran Ertaş, borçlarını kapattı, yatırımlar yaptı ve kendi işinin patronu oldu.
İzmir’de uzun yıllar pastane işletmeciliği yapan İlyas Ertaş, devlet destekli bir projeden yararlanarak memleketine döndü ve küçük başladığı hayvancılık faaliyetini kısa sürede büyüttü. Sürüsünü 100 baştan 600’e çıkaran Ertaş, hem borçlarını kapattı hem de kendi işinin sahibi oldu.
Hayatını devam ettirebilmek için gurbete gitmişti
Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde doğup büyüyen Ertaş, 15 yaşındayken çalışmak için İzmir’e gitti. Yıllarca pastanede çalışan ve zamanla kendi işletmesini kuran Ertaş’ın hayatı, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi’nin devlet destekli projelere ilişkin paylaşımını görmesiyle değişti. Bunun üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne başvurarak bilgi alan Ertaş, köyüne dönme kararı aldı.
100 koyunla başladı, 600’e ulaştı
Üretime katkı sunmak isteyen Ertaş, Valilik, Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında iki yıl önce 100 koyunla işe başladı. Sağlanan desteklerle sürüsünü 600’e çıkaran Ertaş, İzmir’den kalan borçlarını kapattı; ahır inşa etti, ev ve traktör aldı, tarımsal ekipman ve tarla yatırımı yaptı.
Yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine kurduğu tesislerle hayvancılığı büyüten Ertaş, üretmenin ve kendi işini yürütmenin mutluluğunu yaşıyor.
Kendi işinin patronu oldu
Köyüne dönerek destekten yararlandığı için memnuniyetini dile getiren Ertaş, küçük yaşta gurbete gidip çalışarak işletmeci olduğunu, ardından hayvancılık yapma kararı alarak Digor’a yerleştiğini söyledi.
Projelerin önemli katkılar sunduğunu belirten ve üreticilere verilen desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Ertaş, "Bu proje sayesinde 100 koyun aldım, şimdi 600 koyunum var. Borçlarımı ödedim, ev, traktör ve tarla aldım. Birçok borcum vardı, hepsini kapattım. Yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine ahır yaptım, projeyi daha da ilerletmeye çalışıyorum. Gençlere de tavsiye ediyorum, köylerine dönsünler, gurbet ellerde çalışmasınlar. Bu proje sayesinde kendi işimin patronu oldum" dedi.
Gençlere destek çıktılar
Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ise "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ni genç çiftçilere anlatarak başvuru sürecine destek olduklarını ifade etti.
İlçeden 56 üreticinin projeye katılarak koyun aldığını belirten Hagi, "Proje sayesinde yaklaşık 5 bin 600 koyun ilçemizde artış gösterdi, bu proje ilçemize çok güzel bir verim kazandırdı. Projelerden çok memnunuz daha da genişletilmesini istiyoruz" diye konuştu.