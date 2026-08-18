Şehrin yeni gelir kapısı oldu: Bakımı zor olsa da parası çok iyi

Karabaş, üretim sürecini şöyle anlattı:

"Ağrı İl Tarım Müdürlüğü'nün bize verdiği çilek desteğinin yüzde 75'iyle bu işe başladık. Daha önce burada böyle bir çilek yetiştiriciliği yoktu. Diyebilirim ki ben başladım. Şu anda ikinci kısmını da aldık. Çileklerimiz iyi. Dekar başına şu anda 1,5-2 ton alıyoruz. Ürettiğim ürünleri genellikle ben paketliyorum. Sipariş alıyorum, paketliyorum, gelip buradan alıyorlar. Verim iyi olunca bakımını da ben yaptığımdan dolayı biraz da zevkli oluyor. Bakımı çok zor ama parası da çok iyi. Eğer bakabilecek olurlarsa gerçekten bizim bu yörede aroması en güzel olan çilek yetiştiriciliği çok iyi. Hava şartlarını göz önünde bulundurursak bizim burada geceleri 15 derece, yazları gündüz de 21 derece oluyor. Bu çilek için ideal. Hem aromasını kaliteli hale getiriyor hem de ürünü daha lezzetli yapıyor"