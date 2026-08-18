Şehrin yeni gelir kapısı oldu: Bakımı zor olsa da parası çok iyi
Ağrı’da desteklerle yaygınlaşmaya başlayan çilek üretiminde verim üreticinin yüzünü güldürdü. 100 çiftçiye kurulan yeni bahçelerden yaklaşık 100 ton ürün beklenirken, kent genelinde hasadın 200 tona kadar ulaşabileceği öngörülüyor.
Ağrı'da geçmişte yaygın olmayan çilek yetiştiriciliği, uygulanan destek projeleriyle kentte yeni bir üretim alanı haline geldi. Bölgenin iklim koşullarının çilek üretimine elverişli olması ve üreticilerin elde ettiği verim, ürüne yönelik ilgiyi de artırdı.
Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılında uygulamaya alınan Çilek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 100 üretici için 500'er metrekarelik çilek bahçesi oluşturuldu. Projeden yararlanan çiftçilere fide, damla sulama sistemi ve çeşitli ekipman desteği verildi.
Yaklaşık 6 milyon liralık bütçeye sahip projede 1,5 milyon lira üretici katkısı sağlanırken, 4,5 milyon liralık bölüm İl Özel İdaresi desteğiyle Valilik koordinasyonunda karşılandı.
Yeni bahçelerden 100 ton ürün bekleniyor
Proje çerçevesinde toplam 50 dönümlük yeni çilek bahçesi kuruldu. Bu alanlardan yaklaşık 100 ton ürün alınması hedefleniyor. Geçmiş yıllardaki desteklerle oluşturulan bahçeler de hesaba katıldığında, Ağrı genelindeki çilek hasadının 150-200 ton seviyesine ulaşması bekleniyor.
Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, proje kapsamında Eleşkirt ilçesinde üretim yapan Yıldıray Karabaş'ın çilek bahçesindeki hasada katılarak çalışmaları yerinde inceledi.
Gece ve gündüz sıcaklık farkı aromayı artırıyor
Çileğin Ağrı'nın iklim ve toprak şartlarına uyum sağladığını belirten Hüseyinoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"2026 yılında yaptığımız proje yaklaşık 6 milyon liralık bir projeydi. Bu proje kapsamında 100 yetiştiricimize 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurulumu yaptık. Fide dağıtımından damla sulama sistemlerine, ekipmanlarına kadar tam anlamıyla bir bahçe kurulum projesiydi. Bunun yaklaşık 1,5 milyonu çiftçi katkı payı, geri kalan 4,5 milyonu da İl Özel İdaresi desteğiyle valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Ağrı'da çilekten bahsedecek olursak, özellikle iklim şartlarından kaynaklı olarak gece gündüz sıcaklık farkları yüksek olduğu için çok lezzetli, şeker oranı ve aroması yüksek bir üründen bahsediyoruz. Bu anlamda hem üreticilerimizi teşvik etmeye hem de çilek üretimini artırmaya çalışıyoruz. Çileğin dekar başına verimi bakıma göre 1,5-2 ton arasında değişmekte. Bu yıl kurduğumuz 50 dönümlük bahçeden yaklaşık 100 ton çilek verimi bekliyoruz. Daha önceden verilen destekler ve kurulan bahçelerle birlikte 150-200 ton civarında bir çilek hasadı bekliyoruz"
Üretici: Parası da çok iyi
Projeden yararlanan üretici Yıldıray Karabaş da Ağrı'daki gece ve gündüz sıcaklık farkının yetiştirilen çileğin aromasına olumlu yansıdığını belirtti.
Karabaş, üretim sürecini şöyle anlattı:
"Ağrı İl Tarım Müdürlüğü'nün bize verdiği çilek desteğinin yüzde 75'iyle bu işe başladık. Daha önce burada böyle bir çilek yetiştiriciliği yoktu. Diyebilirim ki ben başladım. Şu anda ikinci kısmını da aldık. Çileklerimiz iyi. Dekar başına şu anda 1,5-2 ton alıyoruz. Ürettiğim ürünleri genellikle ben paketliyorum. Sipariş alıyorum, paketliyorum, gelip buradan alıyorlar. Verim iyi olunca bakımını da ben yaptığımdan dolayı biraz da zevkli oluyor. Bakımı çok zor ama parası da çok iyi. Eğer bakabilecek olurlarsa gerçekten bizim bu yörede aroması en güzel olan çilek yetiştiriciliği çok iyi. Hava şartlarını göz önünde bulundurursak bizim burada geceleri 15 derece, yazları gündüz de 21 derece oluyor. Bu çilek için ideal. Hem aromasını kaliteli hale getiriyor hem de ürünü daha lezzetli yapıyor"