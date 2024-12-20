Sektör sektör 74 şirket listede... Borsada en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'da 2025 yılının son çeyreğine kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belirlendi. ForeksHaber'in, 1 Ekim-19 Aralık tarihleri arasında 29 aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma, şirket ve strateji raporlarından derlediği verilere göre, bu dönemde en yüksek getiri potansiyelleri belli oldu.

1 | 43