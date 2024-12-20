Sektör sektör 74 şirket listede... Borsada en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu!
ForeksHaber, 1 Ekim-19 Aralık tarihleri arasında 29 aracı kurum ve bankanın yayınladığı raporları derleyerek, 2024 yılı son çeyreğine kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseleri açıkladı. En yüksek getiri potansiyelinde TAB Gıda, Ülker ve Anadolu Sigorta gibi pek çok farklı sektörden şirketlerin hisse senetleri yer alıyor! İşte hedef fiyatlarıyla birlikte Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse senetleri ve potansiyel getiri oranları!
Borsa İstanbul'da 2025 yılının son çeyreğine kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belirlendi. ForeksHaber'in, 1 Ekim-19 Aralık tarihleri arasında 29 aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma, şirket ve strateji raporlarından derlediği verilere göre, bu dönemde en yüksek getiri potansiyelleri belli oldu.
Toplamda en az iki hedef fiyat alan 74 hisse değerlendirmeye alındı ve bu hisseler gelecek 12 aya yönelik öngörülen hedef fiyatlara göre sıralandı.
En fazla getiri potansiyeline sahip hisseler şöyle:
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - BRISA: Ortalama Hedef Fiyat: 89,64 - Getiri Potansiyeli: Yüzde 0,95
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. - SELEC: Ortalama Hedef Fiyat: 81,05 - Getiri Potansiyeli: Yüzde 1,82